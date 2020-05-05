黃國昌變大同獨董！　神祕人「一句話」牽線讓戰神點頭

圖、文／鏡週刊

百年老字號大同經營權戰火升溫！卸任立委、有「戰神」稱號的黃國昌，赫然出現在週一（5月4日）大同市場派提名的獨董名單中，過去他在立法院曾經針對大同中資股東與華映隱匿承諾中國獲利等違法弊端，重砲轟擊，而今更進一步跳上火線，引發市場關注。

▲黃國昌近期接受大同市場派提名，準備用獨董身分徹查大同弊案。（圖／鏡週刊提供，下同）

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週一（5月4日），以三圓建設董事長王光祥為首的大同市場派，提出今年董監事名單，共提名6董、3獨董共9位候選人，其中赫見前立委黃國昌也在獨董之列，讓6月30日大同董監改選的戰火升溫，引發市場關注。

「我不是公司派、也不是市場派，被提名只是開頭，任何一個獨立董事要服務的對象是全體股東，不是任何一個單一股東，當然也不是董事長。」黃國昌接受本刊獨家專訪，一開口就先闡明立場。

黃國昌卸任立委後，開了一家律師事務所，會議室的一面書牆，擺滿了民主、法學相關書籍，以及過去他在立委任內揭弊的資料，分門別類寫著永豐案、慶富案、如興案，這些都是曾經轟動叱吒一時的案件，如今殺傷力十足的資料安靜被置放在書架上。

其實，面對爭議不斷的大同，黃國昌過去在立法院也是緊咬不放，他左攻市場派，質疑背後非法引進中資、炒股等情事；右打公司派，揭露大同華映違法隱匿資訊，痛批公司治理荒腔走板。如今他卻戲劇化的接受市場派提名獨董。

市場人士分析：「王光祥這派提名黃國昌當獨董真是高招，過去黃國昌在立院打中資最力，中資疑雲纏身的市場派竟然敢提名他，表示他們坦蕩經得起考驗。」如今大同3年一次董監改選來臨，隨著黃國昌加入戰局，大同經營權戰火將愈燒愈烈。

百年老字號企業大同，今年6月將改選董監事，市場派三圓建設董事長王光祥挾5成以上的股權優勢，目標一舉拿下經營權，並提名「戰神」黃國昌擔任獨立董事，這背後全靠一位神祕人士牽線。

2016年，黃國昌挾「戰神」威名進入立法院，在他立委任內，揭露了樂陞、兆豐、永豐、慶富、如興等弊案，面對爭議不斷的大同，黃國昌過去也是緊咬不放，他左攻市場派，質疑背後非法引進中資、炒股等情事；右打公司派，揭露大同華映違法隱匿資訊，痛批公司治理荒腔走板。如今他卻戲劇化的接受市場派提名獨董，為何黃國昌要跳上火線？

「當初是一位本土企業家問我有沒有興趣擔任獨董，他也是大同的股東，對於公司派、市場派這些年爭執很失望，認為大同需要一個沒有什麼（利害）關係的人來處理相關爭議，並扮演好獨董監督治理的角色。但我對二派人馬都沒什麼好印象，覺得公司亂七八糟，不知道在做什麼，所以第一時間就婉拒邀約。」黃國昌直率地說。

後來是這位企業家長輩的一席話，改變他的想法，「他說在外面批評很簡單，真的有機會去參與我又不要。大同這個案子剛好可以檢驗，過去我批評的獨董，是否真的能發揮實際功能。」黃國昌這才轉念接受市場派獨董的提名。

在這位神祕中間人牽線下，上週四，黃國昌、王光祥首次見面，黃國昌開頭就對王光祥說：「我不代表任何一派，若進大同當獨董，包括違法中資的問題都會徹查。我很詫異他說支持我。」黃國昌笑說：「王董心裡應該有數，我不是能夠被控制的人。」



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