病毒來自實驗室都是「推測的」！　WHO怒轟蓬佩奧：希望美國能共享證據

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）4日表示，美國國務卿蓬佩奧稱新冠病毒源於武漢實驗室的說法都是「推測性」的，呼籲各界進行基於科學的調查。目前WHO的專家認為，新冠病毒是自然形成，而非人造；WHO也強調，這個問題的核心應是科學，而非政治。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）4日在日內瓦的記者會上表示，WHO尚未從美國獲得任何關於新冠病毒起源的證據，就他們的角度來看，關於病毒來自武漢實驗室的說法都只是推測性的（speculative）。

目前WHO的科學家根據新冠病毒的基因組序，認為病毒是自然形成而非人造；萊恩認為，這個問題的核心應該是科學，而非政治。萊恩表示，作為一個「以證據為基礎」的組織，WHO希望獲得各種關於病毒來源的資訊，「若這些證據真的有效，美國政府可以決定何時能夠與我們共享。」

蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，有大量證據顯示新冠病毒從武漢的實驗室開始，重批中國曾有經營不合格實驗室的黑歷史，「這已經不是第一次，我們因為『實驗意外』導致全世界遭病毒侵害，但他拒絕透露是否認為病毒是人為「故意」釋放。

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