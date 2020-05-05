別對「新冠疫苗」抱期待！　WHO特使：人類可能永遠研發不出來

▲世界衛生組織（WHO）特使納巴羅（David Nabarro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球造成超過25萬人死亡，各國皆期待疫苗能盡早研發完成，但世界衛生組織（WHO）特使納巴羅卻認為，不應過分寄望於疫苗，因為人類有可能永遠也研發不出來，而是人類社會應該與病毒共存。

WHO特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）認為，不應該過分期待疫苗能夠如期研發完成，或是絕對能順利通過有效且安全的臨床測試，「有些病毒我們都還沒有預防疫苗。」納巴羅指出，疫苗研發是一個緩慢而痛苦的過程，如同登革熱、伊波拉都還沒有強而有力的疫苗，「你有很高的期待，然後希望就會跟著破滅。」

納巴羅表示，「我們要對付的是生物系統，而不是機械系統，（疫苗有效與否）在很大的程度上取決於身體的反應。」納巴羅直言，「你不一定能發展出安全且有效對抗每種病毒的疫苗，來到研發疫苗這個階段時，有些病毒會變得非常、非常困難。」他認為，因此，至少在可預見的未來，大家必須找到方法學習與此種病毒共存。

納巴羅舉例，讓有症狀者或相關接觸者進行隔離，確保長輩能夠獲得保護，另外醫院也要設有足夠的病床，「這將成為我們所有人的新常態。」

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