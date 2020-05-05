「法國去年底就有人中鏢」巴黎醫師聲稱：病患無中國旅遊史　染疫比通報早1個月

▲法國疫情全歐第4嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國於1月24日通報首例新冠肺炎確診病例，巴黎聖但尼（Saint-Denis）醫院醫師柯恩（Yves Cohen）及其同事聲稱，在一項類流感檢體測試中，發現其中一名12月就醫的患者，檢體呈陽性反應，該患者還沒有中國武漢的旅遊史。這項發現可能應證中國政府的「武漢非起源說」，然而柯恩的說詞尚未得到證實。

CNN引述柯恩說法，他和同事為了追溯法國第一例患者出現的時間點，近日在逛狀病毒冷凍儲存庫檢驗從去年12月2日，到今年1月16日期間，通報有類流感症狀但檢驗結果非流感的病患檢體。結果發現其中一個呈新冠病毒陽性反應。

研究團隊在學術期刊「 International Journal of Antimicrobial Agents」發表發現，呈陽性反應的檢體主人，是一名北非阿爾及利亞出生的42歲男性魚販，在法國已經居住多年，最後一趟出國旅行，是於2019年8月回到阿爾及利亞，並沒有中國旅遊史。

團隊在文章中寫道，流行病學界積極想要辨識出第一例新冠肺炎確診病毒，而這項研究發現戲劇性地顛覆了此前的認知，「此外，在缺乏和中國的關聯，以及近期無旅遊史，暗示疫情早在2019年12月底，就在法國境內擴散。」

歐洲在1月以前並未有任何新冠肺炎病例的通報，義大利於1月31日通報首2例確診病患，2人皆為到羅馬旅行的中國遊客，而歐洲已知最早的社區感染為2月份，在義大利倫巴底大區的柯多尼奧（Codogno）。

柯恩及其團隊目前僅在期刊上發表該學術文章，而其檢驗結果尚未得到證實，若之後經第三方認證，歐洲疫情開始的時間點，可能就和中國發現多例「不明肺炎病患」的時間相似。