「知台派」博明：中國人不適合民主是一派胡言　台灣是活例證

▲博明精通中文，是美國「知台派」官員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國副國安顧問博明表示，中國人不適合民主是一派胡言，今天的台灣就是鮮活的證據。五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，像是新冠肺炎的吹哨人李文亮即是這樣的人。

美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心（Miller Center of Public Affairs）4日在一場討論動盪時期的美中關係，邀請博明（Matt Pottinger）從美國觀點探討五四運動影響。

精通中文的博明也罕見以中文在白宮錄製開場演說，從五四運動起源談到現代中國公民意識。

博明在演說回顧五四運動發展史，談及五四運動領袖胡適推廣的白話文運動，認為白話文運動巧妙反駁反對全民社會契約論點。胡適曾說，民主的唯一途徑就是民主。

博明也提到參與起草「世界人權宣言」的中華民國駐聯合國安全理事會代表張彭春，宣言目的在通過道義要求，使政府尊重基本人權防止專制與戰爭。

博明指出，張彭春與胡適都知道，中國人不適合民主不過是一派胡言，是最不愛國的論調，今天的台灣就是鮮活的證據。

博明在問答時被問到台灣民主時進一步表示，台灣是個令人驚豔的例子，是對中國尚未準備好或是中國人不適合民主這類言論的反證。但他也強調，中國的未來取決於中國人民。

至於如今中國的五四精神何在，博明認為，現在五四繼承人就是有公民意識的中國公民，表現在做出的大大小小勇敢行為。李文亮醫生就這樣的人。

他表示，李文亮並非尋求拯救中國的公共知識份子，只是一個醫生、一個年輕父親，但他做出小小的勇敢行動，然後才是更大的英勇舉措。李文亮生前向記者表示，健康的社會應該有多種聲音，不贊成公權力過度干預。他使用的即是胡適的大白話。

博明也指出，在今天的中國，見記者或當記者都需要勇氣，在中國要找到調查記者難上加難，包括陳秋實、方斌、李澤華等試圖揭露2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的公民記者都失蹤。最近幾個月，被中國驅逐出境的外籍記者人數超過當年被蘇聯驅逐出境的人數。

博明指出，當政府壓制有點勇氣的普通行為時，往往招致更大膽的英勇行為。過去幾個月中，許多人表現出道德和行動上的勇氣，都在追求一個世紀前胡適、張彭春後幾代人的共同理想，這些人很多是普通公民，包括許章潤、任志強、伊力哈木、方方、許多天主教神父，以及數百萬為法律統治而和平示威的香港市民。（編輯：韋樞）