　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球破25萬死！研究估全美26天內「單日20萬例確診3千死」　失去13.4萬人命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲2項模型預測對美國未來疫情發展不樂觀。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午4點30分，全球累計357萬1615例確診、25萬134死，增加至187個國家或地區染疫。隨著3月份爆發的疫情放緩，歐洲國家已經開始鬆綁居家禁足令，而美國政府內部文件預測，到6月前的染疫死亡病例會是每天約3000人，較當前多出一倍，最終可能會有13萬4000人死於新冠病毒。

美國累計117萬6905例確診、6萬8387死、總篩檢人數712萬3222人。美國總統川普急欲將境內各地解封、重新「巡迴」各地舉行大型競選活動之際，《紐約時報》獲得白宮一項內部文件。

文件基於美國疾病管制與預防中心（CDC）的模型測試結果，指出未來幾周內，全美的單日新增死亡數會來到每天3000死、單日新增確診則是每天20萬例，較當前每日1750死、新增2.5萬例的數字，還要暴增許多，而這樣的情況會持續到6月1日。

▲▼西班牙,巴塞隆納,圖片攝於5月4日。（圖／路透）

▲西班牙巴塞隆納的居民，夜間出來散步透氣。（圖／路透）

華盛頓大學健康指標和評估研究所 （Institute for Health Metrics and Evaluation），也進行了另一項模型測試，周一（4日）得出的結果為，美國還得再有7萬2433人死於新冠病毒，再加上過去幾個禮拜的統計，最終死亡數字可能達到13萬4000人。

2項模型測試結果都點出了一個事實，儘管美國過去7周以來都實施居家禁足令，風險仍然存在，而一旦急著要重新開放商業活動，疫情很可能再回到3月爆發時的樣子。

西班牙方面，累計21萬7466例確診、2萬5264人死亡；過去24小時新增545例確診，寫下3月14日全國封鎖以來新低，死亡人數新增164人，和前一天創下近7周以來新低的數字相同。

政府當局認為疫情已過高峰，4日開始強制規定，搭乘大眾運輸工具一律戴口罩，同時採取試驗性重新開放商業活動，部分小型店家可以預約制，接受可人在店內用餐，餐廳則可提供外帶餐點。

▲▼ 日本首相安倍晉三,布口罩,日本口罩。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三宣布延長緊急事態。（圖／路透）

日本方面，累計確診1萬4877例、487死。日本相撲協會先前儘管考慮到疫情，已將相撲夏季大賽（夏場所）延後2周，到本月24日舉行，但隨著當局4日宣布延長緊急事態至本月31日，決定取消夏季大賽，接下來的比賽可能閉門舉行。

義大利累計21萬1938例確診、2萬9079死；英國19萬1831例確診、2萬8809死；法國累計16萬8969確診、2萬5204死；德國16萬5824例確診、6935死；俄羅斯累計14萬5268例確診、1356死；土耳其12萬7659例確診、3461死；巴西10萬5222例確診、7288死。

ET快訊
台灣加入WHO？世衛正面回應了…再打臉警告信
印度返台專機129人凌晨抵達　9人「咳嗽」緊急送採檢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟募款80億助疫苗研發　英國捐8.45億「川普不加入」

美議員憂孔子學院「助中國滲透校園」　聯手啟動調查

「知台派」博明：中國人不適合民主是一派胡言　台灣是活例證

全球破25萬死！研究估全美26天內「單日20萬例確診3千死」　失去13.4萬人命

世衛：2國提案在WHA討論是否讓台灣參與　唸郵件重申「未提人傳人」

台灣加入WHO？世衛正面回應了…再打臉警告信

希臘防疫成功解封「環保主義者抗議」　總理：大流行是團結世界的機會

全美「獵人數量」激增！疫情吃不到肉怕爆　乾脆自己打獵

譚德塞發文「原力與醫療員同在」！慘被「Taiwan」洗版...網狂酸：辭職吧

新冠肺炎患者約1/5無症狀！德國最新研究：全境可能有180萬人感染

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

他登台東嘉明湖和兩座台灣百岳 空拍無敵美景！網讚：像拍電影

歐盟募款80億助疫苗研發　英國捐8.45億「川普不加入」

美議員憂孔子學院「助中國滲透校園」　聯手啟動調查

「知台派」博明：中國人不適合民主是一派胡言　台灣是活例證

全球破25萬死！研究估全美26天內「單日20萬例確診3千死」　失去13.4萬人命

世衛：2國提案在WHA討論是否讓台灣參與　唸郵件重申「未提人傳人」

台灣加入WHO？世衛正面回應了…再打臉警告信

希臘防疫成功解封「環保主義者抗議」　總理：大流行是團結世界的機會

全美「獵人數量」激增！疫情吃不到肉怕爆　乾脆自己打獵

譚德塞發文「原力與醫療員同在」！慘被「Taiwan」洗版...網狂酸：辭職吧

新冠肺炎患者約1/5無症狀！德國最新研究：全境可能有180萬人感染

羅志祥拖垮男團C.T.O　分手醜聞「搞丟幾個億」旗下藝人還沒紅就崩潰

歐盟募款80億助疫苗研發　英國捐8.45億「川普不加入」

印度返台專機129人凌晨抵達　9人咳嗽緊急送採檢

美議員憂孔子學院「助中國滲透校園」　聯手啟動調查

「知台派」博明：中國人不適合民主是一派胡言　台灣是活例證

台灣最安全！　印度企業家送「台籍妻兒」搭專機回家

母親節禮物就帶這組回家！蒂芬妮藍家居美得超生火　還有清新香氛可以選

回家真好！印度撤僑專機129乘客凌晨抵台　「為了回來被迫簽自願離職書」

全球破25萬死！研究估全美26天內「單日20萬例確診3千死」　失去13.4萬人命

美英進行「雙邊海軍反潛戰」演習　聯手對抗俄羅斯

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

19國空軍會議　台灣國旗並列

譚德塞「原力與醫療員同在」！網狂酸

外傳川普政府加速供應鏈遷出中國！

5歲男童屍躺後車廂！鄰居「雞婆打電話」竟意外破案

德國最新研究：新冠肺炎患者約1/5無症狀

川普：疫苗年底問世　德國唱反調

吃不到肉怕爆　全美獵人數量激增

希臘防疫成功初步解封　環保主義者抗議

墨西哥寶傑讚蔡英文：台灣才426件確診

更多熱門

相關新聞

博明：中國人不適民主？台灣是活例

博明：中國人不適民主？台灣是活例

美國副國安顧問博明表示，中國人不適合民主是一派胡言，今天的台灣就是鮮活的證據。五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，像是新冠肺炎的吹哨人李文亮即是這樣的人。

印度企業家送家人搭專機赴台 因台灣最安全

印度企業家送家人搭專機赴台 因台灣最安全

印度撤僑專機129乘客凌晨抵台　台商：回家真好

印度撤僑專機129乘客凌晨抵台　台商：回家真好

華航印度撤僑專機　乘客登機吐心聲

華航印度撤僑專機　乘客登機吐心聲

世衛：2國提案WHA討論讓台灣參與

世衛：2國提案WHA討論讓台灣參與

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

要出事了？國師唐綺陽曝下一波「社會震盪」

身家2億申請紓困！立委傻眼：比預算還多耶

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

下面突一粒！22歲女「Google是菜花」怕爆…醫內診淡定：是另一種植物

台南女口罩遭盜領　兇手竟是新竹藥局

封城困在家！2隻神級巨鳥歡樂送

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面