台灣加入WHO？世衛正面回應了…再打臉警告信

▲世衛組織表明台灣無法加入WHO。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇、王致凱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）5日在瑞士日內瓦總部召開記者會，有記者提及台灣加入WHO一事。法律顧問所羅門（Steven Solomon）表示，「49年前我們就決定了，中國是唯一的合法代表，我們會維持這個決定」。

所羅門表示，WHO是政府對政府的國際組織，由會員國決定內部的組織架構及章程，聯合國及WHO早在49年前就認定，正統的中國是中華人民共和國，所以中華民國不能參加，「這個決定，至今仍維持著」。

所羅門表示，國際上有許多要求台灣加入WHO的聲音，但WHO的工作是維護世界的健康系統，並依循章節及科學證據做事，考量地域政治並非WHO的責任；另外，是否參加世界衛生大會（WHA）不是WHO說了算，需要世衛所有成員國政府一起決定，世衛秘書處無權置喙。

此外，所羅門談及台灣寄出的信件，表示同一天也接到武漢疑似出現非典型肺炎的消息，而台灣方面只是「善意地詢問」是否有相關資訊可提供，並不是一封「警告信」，強調這封電子郵件是透過國際衛生條例（IHR）窗口發送；也就是說有各國政府保密的疑慮。

事實上，衛福部長陳時中曾針對信件反擊WHO，台灣在內文特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員或醫師看到此接能明白什麼樣的情況需要「隔離治療」，進一步可以研判該等病例有「人傳人」的可能。我國當時尚未有病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。

陳時中重話抨擊，WHO的情況比較貼切的說是「內行人說外行話」，若說「隔離治療」這樣的訊息不是警訊，什麼情況才是警訊？不是會員國的台灣已經告訴WHO，身為會員國的中國有沒有和IHR說？如果沒有，「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」如果有講，更要反問WHO「這不是失職什麼叫做失職？」

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