全美「獵人數量」激增！疫情吃不到肉怕爆　乾脆自己打獵

▲美國民眾在狩獵季節獵捕火雞。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

自從新冠肺炎疫情在美國爆發以來，越來越多肉類食品場因員工染疫而停業。民眾憂心未來肉品供應出現短缺，越來越多人乾脆自己出門打獵，中西部多個州和其他地區的獵槍銷售額和狩獵許可證申請數量明顯增加。

根據路透社報導，從明尼蘇達州到新墨西哥州，美國各地漁獵機構管理報告均顯示，今年春季狩獵許可的交易和申請數量均有所增長。印第安納州自然資源部發言人班森（Marty Benson）表示，今年春季狩獵季首周，火雞狩獵許可證的銷量增加了28％。

另外，槍械製造商的產品銷售量也出現明顯增長，美國聯邦調查局（FBI）3月份就進行了374萬份購槍者背景審查，創下單月最高紀錄。

根據美國魚類與野生動物管理局數據顯示，2016年至2020年間，全美獵人執照持有者人數下降了25萬5000人，約佔總持有人的2％，主要原因是年輕人已不再熱衷於打獵活動。不過，狩獵團體「優質鹿管理協會（QDMA）」則認為，隨著疫情持續，各地肉品供應將下降，民眾也會開始考慮自己狩獵。

在疫情肆虐的華盛頓州和伊利諾州，全美步槍協會（NRA）也全力遊說州長開放部分區域，以便民眾自行解決三餐來源。華盛頓州魚類與野生動植物管理部表示，該州3月25日至4月26日之間共發生10起盜獵事件，較去年同期增加了三倍。

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