紐澳等7國組聯盟救經濟　未來幾週將互開放觀光 　

▲以色列成功控制住疫情，有意開放邊界限制 。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

奧地利在聚集七國領導人的視訊會議中，提議組聯盟以開放旅遊及貿易，有條件讓成員國的遊客入境，以重建受疫情打擊的經濟，並且還宣布從當地時間星期一起，維也納機場將提供現場檢測，並且可以在三個小時內得到結果，而檢測呈陰性的旅客可免兩週的隔離時間，其他國家邊境則可能在未來幾週內開放。

七國聯盟是由奧地利、紐西蘭、澳洲、捷克、希臘、丹麥、以色列組成，聚集以觀光產業為主的國家。這次的會議是與各國領導人討論如何促進國際間的合作，並且交換各自應對疫情的方法，還有在重啟經濟及教育機構政策，所面臨的共同困境。

據七個國領共同聲明，在開放邊界之前，各國會先建立共同的協議，例如戴口罩、保持社交距離、遵循檢查制度，奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茲（Sebastian Kurz）表示，這是為許多依賴旅遊業維生的國家，提供開放邊境的方式，並且不必擔心病毒帶原者。

同時，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）建議，在歐洲建立「安全航空樞紐」（safe air hubs），以減輕航空限制造成航班中斷所帶來的損失，並且「我們可以在指定機場，持續消毒保持清潔，我們會全天候消毒，同時也為機場工作人員進行檢測。」目前以色列為放寬對奧地利的封鎖限制，制定防疫新策略。

根據以色列衛生部數據，一天內僅出現23例確診病例，創過去六週以來最低，疫情已基本得到控制，使當地政府考慮開放邊界的封鎖限制。

