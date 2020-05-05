德州公園「遊客群聚」管理員急勸阻　遭25歲男子惡意推下湖

▲美國民眾在公園放風曬日光浴。（示意圖，與本文無關／路透）

記者吳孟臻／綜合外電報導

美國德州五月起進行第一階段放寬禁足令，民眾紛紛出門呼吸自由的空氣。德州一座公園聚集多名遊客，公園管理員隨後到場，禮貌地要求民眾保持安全社交距離，卻遭一名遊客推落冰冷的湖中。惡意攻擊管理員的25歲男子遭到警方逮捕。

上週五（5月1日），德州放寬禁足令的第一天，一群年輕男女在公園內的奧斯汀湖（Lake Austin）碼頭非法喝酒、抽菸，公園管理員約下午5時到場勸阻，並請遊客遵守6英尺的安全社交距離規定。就在這群男女與管理員吵鬧爭辯時，其中一名赤裸上身的25歲男子希克斯（Brandon Hicks）趁管理員不備，將其推進後方的奧斯汀湖，希克斯連同跟著落水。

圍觀民眾在旁全程錄影，一些遊客也替希克斯粗魯的行為向管理員道歉。兇嫌希克斯自行上岸，隨後逃離現場，不久後遭警方逮捕。警方指控他企圖攻擊公務員，並毀損管理員的緊急對講機，「希克斯故意且魯莽的行為，可能造成管理員在跌倒時撞擊腦部，至少3英尺（約90公分）深的湖水也有溺死的風險。」

事件發生後，警方暫時關閉公園。警察貝瑞（Justin Berry）感謝現場目擊的民眾指證兇嫌希克斯，並譴責希克斯的行為。

德州州長阿博特（Greg Abbott）宣布在「保持安全社交距離」的條件下，放寬禁足限制。商店、購物中心、餐廳、電影院皆可重新營業，但限定只有25%的人數可以進場。只是沒想到放寬禁足令的第一天，即發生公園管理員遭民眾攻擊的案件。

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