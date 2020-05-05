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烏茲別克水庫「豪雨潰壩」　洪水沖向哈薩克的乾涸大地

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實習記者周茹焮／綜合報導

烏茲別克（Uzbeksitan）的一座水庫「薩爾多巴水壩」（Sardoba Reservoir）發生潰壩事件，洪水淹沒數千棟房屋，造成56人送醫，目前已撤離7萬人，同時，大水也湧入了鄰國哈薩克的十座村莊，迫使達2萬2000人撤離，從影片中可以看到，滾滾黃色濁流淹漫過大地，還有牛羊等動物伴隨著大水流走。    

據報導，當時烏茲別克東部正下豪雨及刮狂風，使薩爾多巴水壩的大壩外牆開始出現倒塌的現象，雖然已派人前往修補，但還是沒辦法阻止潰壩事故，目前當局已針對涉嫌違反營造法規及官方疏失之情事，展開刑事調查。

這起事故的受災人數估計將近10萬人，哈薩克及烏茲別克許多居民來不及逃出，困在屋頂上等待直升機救援。對此，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示，為了預防水壩全面倒塌的風險，目前已撤離了5400人。

這座薩爾多巴水壩水庫的水位     29米，可納多達9.22億立方米的水，提供農場灌溉，以發展漁業及其他基礎設施，建設工作於2010年開始，最終在現任總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的掌管下，完成耗時7年的項目，不料卻在短短的3年就潰壩。

另外，烏茲別克於四月底，展開小型水力發電廠的建設，預計在2022年完工，而面臨突發的新冠病毒危機，使當地政府缺乏應對能力，無法阻止潰壩事故發生。

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