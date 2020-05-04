AIT公然表態「聲援台灣加入聯合國」　高掛4小時修改「編輯紀錄」露餡

▲美國在台協會發文聲援台灣加入聯合國。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林彥臣／綜合報導

台美關係近年來因為美中貿易戰、新冠肺炎（COVID-19）等國際重大事件影響，關係越來越友好、緊密，甚至友好到美國在台協會（AIT）直接在臉書公開表態「聲援表態台灣加入聯合國」相關貼文長達4小時後才修改內容，讓人不禁聯想，究竟是單純發文內容修改，還是另有弦外之音。

美國在台協會 AIT因應世界衛生大會（WHA）即將召開，因此每天都會在臉書上分享貼文聲援台灣參加世界衛生大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

▲AIT在臉書的第一次發文內容指出「聲援台灣加入聯合國」。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT）



AIT在4日的貼文中提到，美國駐聯合國代表團5月1日推文聲援台灣加入聯合國，「聯合國創立宗旨是為了包容所有聲音，這是一個歡迎多元意見、觀點並促進人類自由的論壇。而禁止台灣踏足聯合國，不僅是對驕傲台灣人民的侮辱，也是對聯合國原則的侮辱。」

▲貼文發了4小時才修改。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT）



但是相關的貼文在發出長達4個小時後才修改內容，美國駐聯合國代表團5月1日推文，「聯合國創立宗旨是為了包容所有聲音，這是一個歡迎多元意見、觀點並促進人類自由的論壇。而禁止台灣踏足聯合國，不僅是對驕傲台灣人民的侮辱，也是對聯合國原則的侮辱。」

美國駐聯合國代表團（U.S. Mission to the UN）在推特的發文當中，的確是提到禁止台灣踏足聯合國（Taiwan from setting foot on UN grounds）是對台灣人民與聯合國的侮辱，但是這與「聲援台灣加入聯合國」是否具備相同的意義，這對於向來字斟句酌的外交單位而言，確實相當耐人尋味。

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