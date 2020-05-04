　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　呂郁青

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

許多投資人不習慣做空，但麥克連建議，由於股市有多有空，如果多學習一個投資工具，就可以增加獲利的機會。舉例來說，今年3月台股崩跌，如果不會做空，就只能賣股停損，靜待狂跌後的買點，如果學會做空的話，就可以在大跌時增加獲利。

那麼什麼時候是選擇權買方出手的好時機呢？麥克連認為，例如大盤頭部成型的時候，就是選擇權買方出手的好時機，如果大盤形成頭部型態，跌破頸線時，通常會有一段跌幅，此時就適合站在選擇權買方，因為一旦急跌，選擇權買方獲利的幅度會比期貨來得高，如果沒有急跌，選擇權買方卻又損失有限，最多是權利金歸零。以下將用步驟化來解析麥克連操作選擇權買方的策略。

步驟1》找出頭部型態，跌破頸線搶先布局
麥克連解釋，通常頭部型態完成後，下跌的機會就非常大，麥克連最常出手的時間就是頭肩頂的頭部型態形成時。

請繼續往下閱讀...

而頭肩頂通常會有3個高峰，頭部是由左肩、頭部與右肩形成。至於左肩要從哪裡開始計算呢？麥克連表示，他會從左肩的起漲K線開始計算，而所謂的「起漲」要符合3大條件：1.相對大量、2.過月線、3.K線要脫離盤整，站上區間上緣。

投資人可以從上述條件找出起漲的K線，並且畫出左肩，下跌低點開始反彈即為頭部，等到頭部下跌後再反彈即為右肩。

而頭肩頂的頭部通常占比最大，左右兩肩歷時通常會接近，其中右肩可能略少個1～2根K線。知道頭部型態的特色有什麼用途呢？投資人就可以提前預備，等到跌破頸線當天馬上出手，搶得先機。

步驟2》用頭部與頸線差，計算跌幅滿足點
跌幅滿足點的計算方法，要先畫出頸線。麥克連表示，在左肩、右肩的大量低點或收盤價，多點連線即畫出頸線。畫出頸線後，投資人就可以找出頭部最高點到頸線的距離，計算中間的價差；接著，再由頸線的位置，向下減掉同等幅的價差，這個1比1的同等距離，就是頭部型態的跌幅滿足點。

步驟3》從近月報價中，找出最佳的履約價賣權
計算出跌幅滿足點是為了找出最有可能的下跌位置，此時，投資人就可以買進跌幅滿足點所在位置的選擇權。以台指期為例，如果預期會下跌到1萬點，就可以買進1萬點的選擇權賣權。

不過，台指選擇權有週選擇權，還有月選擇權，應該選擇哪個呢？麥克連建議，最好以月選擇權為主，因為週選擇權的交易天數頂多6天，而這種以計算型態滿足點的操作法，持有時間常常會超過6天，如果在跌到滿足點前週選擇權就到期，會中斷操作。

至於月選擇權有近月與遠月的合約，要怎麼選呢？原則上，以近月的選擇權為主，近月的意思是指現在最接近的合約，通常也是交易最熱絡的合約，流動性佳，好進好出，但是，如果只剩下7～8天就要結算了，就建議選下一個月份的選擇權。愈接近近月合約的結算日，次月合約交投也會開始變熱絡。

步驟4》設定出場點，保守者可採分批出場
愈是完美的頭部型態，下跌到跌幅滿足點的機率愈高，不過，並非所有的頭部型態都會剛好跌到跌幅滿足點，有可能超跌、可能沒跌到。麥克連指出，即便沒有跌到跌幅滿足點也沒關係，只要做對方向還是會獲利。

由於選擇權買方損失有限，因此可以直接放到結算，賺取可能的最大獲利。但是，對於比較保守的投資人，麥克連建議，也可以分批出場，當賣權價格翻1倍時可以先出場1/3，再翻1倍時，再出場1/3，如果還能再翻1倍，剩下的1/3就全數出場。

如果投資人選擇分批出場，在選擇權翻3倍前，加權指數就已經跌破先前預設的跌幅滿足點，此時就可以持續持有到結算。

麥克連解釋，假設以買進選擇權1萬點的賣權為例，代表預期台指期會跌破1萬點，當台指期跌破1萬點時，例如：跌到9,900點，這個選擇權賣權就稱為「價內」，就有履約的價值，而且內含價值100點。一旦選擇權進入價內，幾乎就沒有時間價值，等同於期貨，只要沒有回到價外（也就是漲回1萬點以上），就可以放著到結算，賺取波段趨勢財。


更多精彩內容盡在Smart財經好讀

簡單4步驟　用台指期當沖淘金
期貨當沖術》億元達人方法公開：4步驟抓出大盤方向、掌握期貨當沖最佳時機
民生需求為王！統一集團3金雞超抗跌，其中這檔年化報酬率超過13%

ET快訊
公所申請紓困！「身家2億跑來領」　立委傻眼：比預算還多耶
台南女買不到口罩　一查嚇壞「新竹被狂領3次」…兇手竟是藥局
艾倫狄珍妮被爆「雙面人」　30名員工投訴媒體：正面形象全裝的
國師預言要出大事了？　唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金管會新人事命令！證期局長王詠心榮退　副局長張振山升任

Smart智富／看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

影／存股和ETF該選哪個？財經專家一致這樣說

台灣精品助攻醫療產業　建立醫療防疫產業生態系

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

明泰董座遭撤換！李中旺提假處分　佳世達聲明：程序合法

南港輪胎砸3.6億加碼泰豐　目標爭取三席董事席次

快訊／華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

高盛看多2021年油價！　中國重啟經濟、產油國減產...帶動油價回升

股東會防疫超前部署！　集保籲改採電子投票出席

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

金管會新人事命令！證期局長王詠心榮退　副局長張振山升任

Smart智富／看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

影／存股和ETF該選哪個？財經專家一致這樣說

台灣精品助攻醫療產業　建立醫療防疫產業生態系

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

明泰董座遭撤換！李中旺提假處分　佳世達聲明：程序合法

南港輪胎砸3.6億加碼泰豐　目標爭取三席董事席次

快訊／華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

高盛看多2021年油價！　中國重啟經濟、產油國減產...帶動油價回升

股東會防疫超前部署！　集保籲改採電子投票出席

徐巧芯批最大國安問題是邱國正　趙少康：我覺得他故意的

國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

疫期報稅想拿大獎？　北區國稅局建議在家網路申報

「立夏」到了熱到爆！2波鋒面周末變天　彭啟明：全台有雨2天

「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

「群體免疫」防病毒？鍾南山稱「這要犧牲很多人」：不贊成

中國在南海有防空識別區？　國防部打臉嚴德發：只有菲律賓設立

「浩克」馬克魯法洛主演＋監製　《他是我兄弟》演活雙胞胎背叛、犧牲與原諒

金管會新人事命令！證期局長王詠心榮退　副局長張振山升任

Smart智富／看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

財經熱門新聞

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

快訊／中油加油站程式系統當機　捷利卡交易暫時中斷

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

103萬人搶辦勞保局3萬補貼　累計92萬人已拿到錢、撥付率9成

華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

新版酷碰券擬發500元紙本抵用券　超商、電商和外送平台也能用

台股早盤重挫逾300點！台積電跌破300元　指數失守10700點

超狂帳戶APP　社交分帳超前部署

加油站交易系統尚未修復！中油：遭勒索病毒攻擊　明天情況才明朗

救命錢來了！沈榮津：疫情薪資補貼已發26億元

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

勞工貸款10萬元第二波銀行名單公布　上路首日洽詢件數5.11萬

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

更多熱門

關鍵字：

Smart智富，智富月刊，為什麼你常常套牢在財報佳的股票上？ 學會財報倒過來想　5年賺4倍 ，看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

萬里海灘驚見「露天活春宮」

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

星巴克5月限定2天買一送一

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面