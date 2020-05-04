國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

▲嘉義空軍基地F-16V戰機。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者王致凱／綜合報導

美國太平洋空軍（PACAF）近期召開5大州20國空軍首長視訊會議，討論目前疫情與今後合作，由司令布朗（CQ Brown Jr.）上將主持，而台灣空軍也受邀參與。南韓軍方公布畫面，顯示中華民國國旗與各國並列。

根據美國太平洋空軍新聞稿，布朗在視訊會議上表示，此次會議是基於各國團結應對全球挑戰的共同信念，「從合作到衝突，現在政經歷的COVID-19疫情，我們依然緊密團結。」

美國太平洋空軍表示，此次視訊會議的主軸是分享COVID-19防疫經驗，以及期盼在後疫情時代恢復交流與訓練，並承諾在印度太平洋地區持續保持合作。美國太平洋空軍表示，此次會議凸顯出空軍在支援政府全面防疫中的重要性與靈活度，這也是伙伴們共享與團結的絕佳時間點。

參與會議的包括澳洲、孟加拉、汶萊、加拿大、智利、法國、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、菲律賓、南韓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國和美國空軍。

南韓軍方釋出照片則顯示，中華民國國旗與其他各國國際並列顯示。民進黨籍立委王定宇在臉書分享照片說，台空軍應邀參與美國空軍主辦的全球19國空軍視訊會議，一同討論疫情對印太區域影響和應對方式，顯示台美關係深化、軍事合作正常化。