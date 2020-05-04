「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

▲「墨西哥寶傑」羅薩諾（Nacho Lozano）在節目中狂讚總統蔡英文。（圖／翻攝自Imagen Noticias YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓世界許多國家成為疫情重災區，但是台灣防疫成效卻成為全世界矚目的焦點，就連墨西哥的新聞節目「從比薩出發」（De Pisa y Corre）主持人羅薩諾（Nacho Lozano）也以相當浮誇、激動的肢體語言來討論總統蔡英文如何領導台灣，對抗病毒的入侵，引發台灣網友的討論，主持人甚至因此被封為「墨西哥寶傑」。

根據粉絲頁「Latinwan 拉美看台灣」翻譯墨西哥新聞台Imagen Noticias的4月23日播出的節目內容指出，主持人羅薩諾表示，是台灣最先跟全世界通報新冠肺炎的，他們傳訊息給中國還有WHO，有看到一些冠狀病毒相關的傳染案例，好像有點怪怪的，病毒的模式也很特別，「你們可不可以幫我們研究看看」。

羅薩諾說，中國看了不以為然，覺得台灣又在說笑話了，結果3天後就大爆發，台灣在2019年的12月就通報了，光是這一點，就體現出這位總統的行政能力。

羅薩諾激動強調，在聽聞變成事實之前，在病毒變成全球傳染病之前，在警報和恐懼成真之前，在全世界重挫陷入混亂之前，甚至很多人一開始都不相信，全球會被這個強大的冠狀病毒搞得很可憐，而這位女總統，祭出一連串防疫政策，從12月就邊境控管，「鄉親們，12月喔！」在還不知道病毒到底叫什麼名字之前，當中國境內在傳染時，他們就已經著手控制邊境。

羅薩諾說，甚至派專家去疫情爆發處武漢，派去那邊研究病毒的特性，看看是什麼病毒，然後對從中國來的旅客實施邊境檢疫措施。

羅薩諾強調，所有的措施讓台灣在前一天晚上之前，「我昨天下午查了一下，426件確診，236人痊癒，然而不幸的是昨天的數據顯示8例死亡（編按應為6例，直到4日都是6例）」但是跟其他國家比，病例還是超級低。

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