北宜跑車打滑！女伴下車「凶狠側面照」曝光　網秒懂自撞原因

圖、文／鏡週刊

北宜公路昨（3日）發生一起車禍，疑似後方黑色跑車，未控制好與前車距離引發擦撞，隨後打滑自撞山壁，所幸雙方都無人傷亡。原來雙方都是車友，才剛辦完車聚解散就出事，而現肇事車主的女伴也跟著照片一起曝光，好身材讓網友看完都歪樓，直呼車禍是地心引力太沈重了！

北宜公路58公里處於昨日上午發生意外，2輛車擦撞後並無傷亡，事後才知是一群車友在北宜公路車聚約跑，但引起網友關注的，不只有跑車被撞爛的慘況，其中一位疑似車主的女伴身材姣好，硬是在一排名車中抓住網友目光，看完後紛紛表示找到出事原因了。

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其實位在台北和宜蘭交界的石牌縣界停車場，是不少超跑和重機車友指定的交流地點，除了面積大方便停車之外，附近沒有住戶不怕干擾別人。從車友提供的現場照可以看到，放眼望去各種名車齊聚，而其中一位女性身材凶狠、穿著性感，讓網友很難不去注意。

不料之後的車禍，該位女性剛好也在現場，車聚解散秒悲劇，她只能無奈地站在路旁。網友除了為被撞爛的跑車感到難過外，更開玩笑說「可憐哪！」幫車主找出肇事原因「地心引力太沈重了！」



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