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台灣精品助攻醫療產業　建立醫療防疫產業生態系

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▲▼台灣精品助攻醫療產業，建立醫療防疫產業生態系。（圖／取自期交所）

▲台灣精品助攻醫療產業，建立醫療防疫產業生態系。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

經濟部國際貿易局及外貿協會今(4)日表示，將帶領企業建立醫療產業生態系，向國際展現我國實力，進一步提升臺灣醫療產業形象。

主辦單位貿易局長陳正祺表示，疫情衝擊全球，充沛的醫療物資已然成為國家戰備能量，臺灣有幸在政府防範措施引領、民間機構配合與人民自覺防疫作為等共同努力下，抗疫成果受到國際矚目與肯定。

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陳正祺提及，政府透過施行多項措施對企業提供紓困或振興，囿於疫情目前臺灣廠商無法赴海外拓銷，該局即持續加大對國際市場廣宣力度，辦理醫療防疫產業國際記者會，希望透過具代表性的廠商產品發表，讓全球買主與媒體更了解Taiwan can help的內涵。

外貿協會秘書長葉明水也指出，外貿協會建立醫療防疫產業生態系，運用這樣的模式，協助業者拓展商機也分享經驗與全球一起渡過疫情。繼上個月貿協促成國內成大醫院以視訊直播方式與印度醫療團隊分享抗疫經驗，吸引近1萬5,000位當地醫療人員參與互動，更促進兩國醫界交流合作，未來將持續協助臺灣醫療院所與國際媒合，大方、不藏私地分享醫療防疫知識，「臺灣擁有防疫經驗、醫療物資、資源管理與公共衛生的know-how，這個時候更需要完善的國際佈局、帶動產業供應鏈，為臺灣醫療產業開創新藍海。」

▼台灣精品助攻醫療產業，建立醫療防疫產業生態系。（圖／取自期交所）

▲▼台灣精品助攻醫療產業，建立醫療防疫產業生態系。（圖／取自期交所）

貿協表示，在這場發表會中，共有15家我國醫療、生技、醫材企業參與，其中防疫產品發表包含鼎眾的抗菌機器人、鉅邦的呼吸治療產品、雃博的防壓瘡氣墊床、台灣舒潔的醫療防護口罩、高端疫苗及柏勝生技的快篩檢測產品與醫揚科技的遠距醫療解決方案。現場更由台灣精品帶領熱映光電、德淵、豪紳纖維、研華、威強電、稻穗、杏合生醫、金萬林等其他廠商共同展現優質的產品及創新科技。

受到疫情影響，許多國際展覽已取消，為協助廠商持續以線上模式拓展商機，本次發表會特別介紹台灣精品醫療照護線上展覽館，該館徵集33家台灣精品企業、42件得獎產品，將實體展覽館具有的展示、洽商、介紹等功能以線上展館方式呈現，並提供買主商機洽詢服務。

會前已有超過280位來自日本、香港、馬來西亞、越南、印度、菲律賓、新加坡、韓國、南非、埃及、紐西蘭、澳洲等國的媒體、買主及醫材、生技業者報名線上觀看。會前提問除了聚焦臺灣防疫產品外，更有媒體希望已多日零確診的臺灣可分享防疫有成的秘訣，線上線下交流十分熱絡，獲得出席廠商一片好評。

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