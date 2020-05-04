5歲男童「餓死被裝袋」屍躺後車廂！　鄰居「雞婆打電話」竟意外破了失蹤案

Sagal A. Hussein is being held on a $500,000 bond on charges of child neglect and forgery, according to the Brown County Sheriff’s Office.



Green Bay-area woman jailed on $500,000 as police investigate dead boy found in car trunk https://t.co/mXMxROFCHO via @gbpressgazette — Sahra Abdi (@SahraCabdi) April 4, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國5歲男孩馬克斯（Little Josias Marquez）是一名殘疾兒童，他從2019年11月25日之後就再也沒去過學校，警方今年1月因為兒童問題找上他的媽媽薩加爾（Sagal Hussein）時，才終於發現這名小男孩已經失蹤已久的事實；經過一番查詢，警察在薩加爾的後車廂內，找到一個裝在行李袋中、已經變成乾屍的身軀，推斷已經斷氣好幾個月了，經確認為馬可斯本人，死因是「嚴重營養不良」。

根據《太陽報》報導，這起事件會曝光的原因竟是因為鄰居的雞婆，該名鄰居先前打電話報警表示，在馬克斯家外頭看到兩個沒人看管得小孩，等到警方上門了解之後，才驚覺這個家其實還有一名殘疾小孩馬克斯，但卻已經許久沒有出現在眾人面前了。

報導中指出，馬克斯有嚴重殘疾，不僅需要靠輪椅代步，雙眼也看不到，需要別人幫忙才有辦法進食。薩加爾一開始告訴警方，馬克斯搬到密歇根州與爸爸同住，但卻無法提供地址，後來警察到了學校詢問才得知，馬可斯從去年11月25日後，就再也沒有到學校過，家裡附近也沒有人看過他。

今年3月30日時，警方藉由證詞中有許多不合理處逮捕薩加爾，同時對其所持有的房子和車輛進行調查，結果竟在汽車的後車廂中發現一個行李袋，袋子裡面有一具小小的屍體；在經過檢驗後確認為遺體就是屬於馬克斯的，調查人員則指出，小孩可能已經死了好幾個月，在去世的時候體重只有20磅（約9公斤）「營養嚴重不足 」。