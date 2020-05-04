快訊／華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

▲華南金旗下華南永昌證券公告，董事會通過由華南金控董事兼總經理羅寶珠代理董事長一職。（圖／記者吳靜君攝）

記者紀佳妘／台北報導

華南金旗下華南永昌證券因發行認售權證避險不及，導致虧損47億元，董事長鄭永春、副董事長許元禎請辭。華南永昌證券今（4）日召開董事會，通過由華南金控董事兼總經理羅寶珠代理董事長一職，而獨董沈慧雅也宣布辭任獨董。

華南永昌證券先前因權證交易避險操作不及，導致3月虧損47億元，金管會4月底公布這起懲處案，點出華南永昌證券有3大缺失，因此開罰144萬元，並下令前總經理陳錦峰停職1年，且暫停7項業務，隔天（5月1日）董事長鄭永春、副董事長許元禎兩人也立刻請辭。

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根據金管會調查後，發現華南永昌證券有3大缺失，首先是公司發行權證業務未建立健全有效的發行與風險管理制度，且對指數型認售權證的風險疏於管理，其次為金融商品部未能依公司風險管理政策即時採行適當風險管理措施進行改善，且於市場鉅幅波動時，未確實依避險策略操作，導致市場風險超逾所訂限額，最後是公司未明確規範損失超限及重大風險處理與呈報程序，導致未及時向董事會報告並採取必要的因應措施。

華南永昌證券發布重訊指出，今天召開董事會，通過由華南金控董事兼總經理羅寶珠代理董事長一職，新任生效日期為5月4日。

此外，華南永昌證券也公告獨董異動，聯陽法律事務所律師沈慧雅也辭掉獨立董事職務，而目前尚無新任者。