英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）3日接受《太陽報》訪問，談論前陣子感染新冠肺炎的抗疫過程與細節。他指出，當時病情不斷惡化，不見有好轉的跡象，醫生甚至已經隨時準備宣布死訊，但一想到可能再也見不到還沒出生的孩子，就拋棄掉所有消極的想法，盡全力對抗病毒，終於從病情中康復。

雖然過往強生不太在公開場合談及家人，但在接受訪時不諱言，在入住蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）接受治療期間，一心只想著未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）和即將出生的孩子，這是支持他在加護病房，撐過一切考驗的動力。

強生最後在自己的堅持與醫生的細心治療下，終於在4月12日順利出院，兒子也在4月27日平安出世，並命名為威爾弗雷德.勞瑞.尼可拉斯.強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。

Boris Johnson says fear of never seeing his new son drove him https://t.co/JbMBwE8MKJ via https://t.co/vyeSXN4KgC — Mark James Slingsby EST 1972 (@mjs121272) May 4, 2020

根據《獨立報》報導，席孟茲透露，兒子的名字是由強生祖父的名字、自己祖父的名字、拯救強生的醫師名字所組成。由此可知，強生是真的相當感謝將他從生死關頭拯救回來的醫師。

在接受訪問期間，強生一談到兒子就變得特別有精神，更進一步表示，這是相當令人興奮的一件事，「在4月這段期間，我不僅看見了國民保健署（NHS）拯救了生命，更看見了新生命的到來。」