英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

記者楊庭蒝/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)3日接受《太陽報》訪問,談論前陣子感染新冠肺炎的抗疫過程與細節。他指出,當時病情不斷惡化,不見有好轉的跡象,醫生甚至已經隨時準備宣布死訊,但一想到可能再也見不到還沒出生的孩子,就拋棄掉所有消極的想法,盡全力對抗病毒,終於從病情中康復。

雖然過往強生不太在公開場合談及家人,但在接受訪時不諱言,在入住蓋伊和聖湯瑪斯醫院(Guy's & St Thomas' Hospital)接受治療期間,一心只想著未婚妻席孟茲(Carrie Symonds)和即將出生的孩子,這是支持他在加護病房,撐過一切考驗的動力。

強生最後在自己的堅持與醫生的細心治療下,終於在4月12日順利出院,兒子也在4月27日平安出世,並命名為威爾弗雷德.勞瑞.尼可拉斯.強生(Wilfred Lawrie Nicholas Johnson)。

