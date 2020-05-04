103萬人搶辦勞保局3萬補貼　累計92萬人已拿到錢、撥付率9成

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申辦，勞保局表示，累計開辦至今以來，已經突破百萬人申請已快逼近原先預估人數，累計件數截至今天為止為103萬1969件。

勞保局表示，今天已經撥付補貼款的累計人數為92萬3978人領到，而今天單日撥付人數為5萬0132人，預計明天將撥付9457人，累計93萬3435人領到錢。

請繼續往下閱讀...

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

勞保局也提醒民眾受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。