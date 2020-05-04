遭爆紓困貸款「變相加息」　北富銀提4聲明：重新檢視各類貸款手續費

▲立委爆料，企業向民營銀行申辦紓困貸款，卻收8萬手續費，北富銀對此提出4大聲明回應。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

立委林楚茵今（4）日爆料，企業向民營銀行申辦紓困貸款170萬元，卻要收8萬元的手續費，質疑是「變相加息」；北富銀對此提出4點聲明，同時也強調本行已重新檢視防疫期間各類貸款手續費政策，並規劃配套優惠措施。

立委林楚茵今天在財委會質詢時表示，有企業陳情向北富銀申請經濟部營運資金貸款170萬元，手續費就高達8萬元，但到台銀核貸280萬元，卻不用收取手續費，等於是「變相加息」；金管會主委顧立雄對此指出，會盡快了解，若有顯然不合理的情況，會加以處理。

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金管會銀行局長邱淑貞表示，銀行已核准動撥這筆紓困貸款，至於手續費的部分，將再來協調看看。

邱淑貞指出，一般來說，不管任何貸款都會有手續費，像是進行聯徵中心等調查，不過由於紓困貸款具有特殊性，相關手續費的部分，希望銀行能考量一下是否調整。

針對此事，北富銀提出4點聲明，首先是本案客戶為北富銀既有企業客戶。今年4月該客戶依經濟部「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」第六條向本行申請營運資金貸款；此案為3年期貸款，優惠利率3年均為1.845%。

第2，依上述要點第6條第4款，「本項貸款必要時得由承貸金融機構依信保基金規定移送信用保證，保證期間保證手續費免向受影響事業計收。」 依此項規定，北富銀並未向客戶收取信用保證手續費。

第三，北富銀針對一年期以上的營運週轉金放款，均會收取手續費，此案依過去承作慣例於撥款時內扣；第4，在承作前，本行均有向客戶負責人說明收費方式，客戶也已充分理解。

另針對受疫情影響的客戶，是否會調整手續費，北富銀對此表示，本行已重新檢視防疫期間各類貸款手續費政策，並規劃配套優惠措施。