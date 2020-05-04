直言「金正恩99%死亡」被打臉！　脫北議員「期待越大，失望越大」道歉了





▲前北韓駐英公使太永浩。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

金正恩神隱20日之後，於本月1日時出席工廠竣工典禮，破除相關傳言，而曾任北韓駐英大使館公使、現任南韓脫北議員太永浩（태영호）更於此前，拋出「金正恩99%腦死」的說法，如今言論遭到打臉，他也在今（4）日於臉書上發文表示「期待越大，失望也會越大」，為自己的錯誤發言致歉。

金正恩從4月11日後就再也無現身公開活動，外界紛紛猜測他是否身體出現問題，更有傳言指出他已經死亡。脫北者太永浩在接受先CNN專訪時曾表示，他透過他透過北韓的消息來源證實，金正恩百分之99%已經死亡，並稱「上周末」為金正恩過世的時間，預測北韓將在近日正式宣布這一消息。

但這番言論在金正恩於本月1日現身後被打臉，對此太永浩2日時曾在臉書發文表示，先前的發言都是按照歷任金氏王朝的情況推斷，還提出懷疑「金正恩的健康真的沒有問題嗎？」不過他的發言已經讓他言論的可信度遭受質疑，引發外界議論。

發言風波過後，太永浩今（4）日早上再度於臉書發文對自己的發言致歉，他寫道「自從金正恩出現以後受到許多的指責，也真實地感受到我的一句話會帶來像瘋了般一樣的影響。不管如何，我要向國民們表示道歉。選拔我成為國會議員的國民們，其中一個理由就是期待我在對北韓的問題上，能夠有正確的分析跟展望。但期待越大，失望也越大。各位國民的指責跟沉重的責任感，我確確實實的感受到了。藉由這次的事件，以後在國會相關活動上，會更加慎重、謙遜。」