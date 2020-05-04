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連2天確診破萬！俄羅斯4日激增10,581例　染疫總數全球第7高

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▲▼2020年2月23日，俄羅斯總理米舒斯京（左）與總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總理米舒斯京（左）與總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯衛生部在4日表示，過去的24日小時內，境內再增加10,581例的新冠肺炎確診病例，累積確診病例達145,268例，其中有1,356例死亡。這是繼3日新增10,633例之後，連2日新增確診破萬例，俄羅斯境內的疫情仍相當嚴峻。

根據《路透社》報導，以新冠肺炎確診病例數來看，俄羅斯是目前世界疫情排名第7慘的國家，疫情更已經延伸到政府高層內。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在當地時間4月30日宣布自己染疫後，隔日建設與住房公用事業部長亞庫舍夫及副部長沃爾科夫也相繼確診。

俄羅斯總統普丁曾在4月28日指出，目前俄羅斯境內的疫情尚未到達最高峰，但在未來2周內就會逐漸解除封鎖，並在1日派遣消防車在街道噴灑消毒劑。但此舉讓專家相當憂心，怕疫情尚未得到控制之前隨意解禁，會導致疫情更加失控，演變成無法掌握的局面。

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