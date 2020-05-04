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國巨首季EPS 5.51元優於預期　王淡如升任執行長暨總經理

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▲▼國巨董事長陳泰銘 。（圖／記者周康玉攝）

▲國巨董事長陳泰銘 。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

被動元件廠國巨（2327）今（4）日公布首季自結稅後淨利23.5億元，較去年第4季大幅季增163.1%；每股稅後純益（EPS）5.51元。國巨展望第2季營運，抱持審慎應對的態度，並宣布原營運長王淡如升任執行長暨總經理。

國巨公告首季合併營收100.23億元，較去年第4季100.16億元增加0.1%，較去年同期113.94億元減少12%；歸屬母公司業主稅後淨利23.5億元，較去年第4季8.93億元大幅增加163.1%，每股稅後盈餘5.51元，優於去年第4季EPS 2.1元，略低於去年同期EPS 6.11元。

請繼續往下閱讀...

國巨首季合併毛利率40.3%，較上1季33.5%增加6.8個百分點，但較去年同期44.8%減少4.5個百分點；首季營業利益25.62億元，合併營業利益率25.6%，較去年第4季16.8%增加8.8個百分點，但較去年同期26.3%減少0.7個百分點。

展望第2季營運，國巨指出，公司營運及客戶訂單出貨狀況正常，中國大陸廠區的復工也逐步改善，並持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，期能逐漸滿足客戶的訂單需求，然因全球的疫情仍嚴峻且不確定性高，公司將審慎應對業績及營運展望。

同時，國巨公告，原任營運長王淡如因職務調整，升任執行長暨總經理，原營運長一職無新派任，而董事長陳泰銘原兼任執行長暨總經理，現則專任國巨董事長一職。

此外，國巨公司與美國基美（KEMET）的合併案，日前已全數取得全球反托辣斯法案及反壟斷機構的核准，這次交易在雙方各項準備作業完善後，預計將可提前在今年第3季完成收購。

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