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領導有成！　花旗總座張聖心出任亞太區企業金融事業群總裁

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▲▼花旗今天宣布，任命張聖心為亞太區企業金融事業群總裁。（圖／花旗提供）

▲花旗今天宣布，任命張聖心為亞太區企業金融事業群總裁。（圖／花旗提供）

記者紀佳妘／台北報導

花旗集團今（4）日宣布，任命花旗（台灣）銀行總經理張聖心為花旗亞太區企業金融事業群總裁（APAC Corporate Banking Chairman），除了原本花旗（台灣）總經理一職，負責台灣相關業務之外，也將透過她卓越的領導力、豐富的經驗，及與重量級客戶的深厚關係，協助拓展亞太區企業金融業務。

花旗亞太區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人Jan Metzger表示，「我們期待新的任命能進一步建立在亞太區與企業、金融機構、公共部門客戶，以及區域內財富500強（Fortune 500）中95%客戶之間堅固的關係基礎上。」

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花旗銀行表示，花旗（台灣）銀行總經理暨台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人張聖心，負責管理花旗的機構業務客戶，為跨國企業、當地百大企業、金融同業及公共部門等提供企業金融與投資銀行服務。

花旗銀行指出，在張聖心的領導下，花旗台灣2019年在企業金融業務上表現亮眼，運用集團的資源與全球網絡，完成多起指標性籌資計畫及跨國併購，協助大型客戶進行海外版圖拓展，讓客戶觸角及產品線更廣，在經營策略上也更多元。

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