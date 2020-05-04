博錸生技傳捷報！　新冠病毒檢測試劑獲歐盟CE認證





▲博錸生技董事長曹汀。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

博錸生技（6572）今（4）日宣布自行開發的新型冠狀病毒核酸檢測試劑已取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD）認證，搭配博錸自主設計開發的設備，僅需8小時即可完成564人次檢測的超高通量設備，將大幅提升各國檢驗能量，替全球防疫陣線做出卓越貢獻。

博錸生技表示，目前自主研發、生產的設備及試劑，均未使用任何外來的技術授權，以取得多國多項專利的多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，除了具有高靈敏度外，更同時可檢測病毒特有的三個基因，在病毒基因持續快速突變的當下，與絕大多數僅檢測一或二個病毒基因的的新冠病毒分子檢測試劑相較，可大幅降低檢測結果偽陰性發生的機率。

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博錸生技指出，「新冠病毒檢測試劑」每盒可同時進行94份檢體的檢測，搭配博錸桌上型自動化設備，將分子檢測的主要步驟，包括核酸提取、PCR反應、擴增後的病毒核酸與晶圓磁片雜合和結果判讀，並以流水線的概念分成不同的工站分開進行，一套設備即可達一天8小時564人次，16小時更可達1222人次檢測的超高通量，為世界各地大幅增加的篩檢需求提供最佳解決方案。

博錸生技強調，歐盟CE體外診斷試劑(IVD)認證除了是產品進入歐盟市場的鑰匙以外，博錸也正在東南亞市場透過當地經銷商進行體外診斷試劑的註冊，服務等待許久的客戶，並透過新冠病毒檢測試劑的開發，正式開啟「呼吸道相關病原體檢測試劑」的研發，而新冠病毒檢測試劑僅是一系列產品中的第一項，預計將為未來的防疫超前布局。