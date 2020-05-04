睡到一半「舌發黑」陷昏迷9天！她頸部「像被勒住」狂發腫　竟全因這顆牙

▲牙齒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

23歲的澳洲女子凱特琳（Caitlin Alsop）去年8月的某個夜晚，在睡覺時突然感覺到無法呼吸，緊急送醫之後陷入了昏迷狀態長達9天的時間，頸部更出現恐怖的腫脹，但醫生做遍任何檢查就是找不出原因；經過多次測試，終於發現她應該是罹患罕見的「路德維希氏咽峽炎」，起因應該就是她許久未拔掉的智齒。

綜合外媒報導，凱特琳在病發當晚正在睡覺，當時她只感受到舌頭發燙腫脹、臉上一直出現紅疹，隨後開始出現呼吸困難的情況，就好像有人勒住她的喉嚨一樣，家人緊急把她送醫，更被醫生告知「要為最壞的狀況做打算」。

凱特琳在入院之後呈現昏迷的狀態，整整9天都沒有醒過來，醫院裡近百名專家做了測試跟檢查，原本都找不出真正的原因，但最後醫生發現她很有可能是因為智齒遭到感染發炎，引起「路德維希氏咽峽炎」，患者的口腔跟喉嚨會發腫，導致氣管被堵塞而出現無法呼吸的情況。

凱特琳在痊癒後接受採訪時表示，她的舌頭因為這次的病已經「完全變黑」，呼吸道也因為腫脹而受到損害，治療期間她甚至還出現敗血症的狀態，情況可說是非常危急；幸好醫生在發現受感染的智齒之後，迅速將其摘除，經過治療，凱特琳的頸部腫脹也逐漸得到緩解。

凱特琳也說，她在病發前都不曾出現不舒服的狀況，也一直保持良好的口腔衛生，在入院前也曾經看過其他醫生跟接受檢查，但都沒有人發現這個致命的感染症從裡到外襲擊著她。