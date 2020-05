睡到一半「舌發黑」陷昏迷9天！她頸部「像被勒住」狂發腫　竟全因這顆牙

▲牙齒示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

23歲的澳洲女子凱特琳(Caitlin Alsop)去年8月的某個夜晚,在睡覺時突然感覺到無法呼吸,緊急送醫之後陷入了昏迷狀態長達9天的時間,頸部更出現恐怖的腫脹,但醫生做遍任何檢查就是找不出原因;經過多次測試,終於發現她應該是罹患罕見的「路德維希氏咽峽炎」,起因應該就是她許久未拔掉的智齒。

綜合外媒報導,凱特琳在病發當晚正在睡覺,當時她只感受到舌頭發燙腫脹、臉上一直出現紅疹,隨後開始出現呼吸困難的情況,就好像有人勒住她的喉嚨一樣,家人緊急把她送醫,更被醫生告知「要為最壞的狀況做打算」。

凱特琳在入院之後呈現昏迷的狀態,整整9天都沒有醒過來,醫院裡近百名專家做了測試跟檢查,原本都找不出真正的原因,但最後醫生發現她很有可能是因為智齒遭到感染發炎,引起「路德維希氏咽峽炎」,患者的口腔跟喉嚨會發腫,導致氣管被堵塞而出現無法呼吸的情況。

凱特琳在痊癒後接受採訪時表示,她的舌頭因為這次的病已經「完全變黑」,呼吸道也因為腫脹而受到損害,治療期間她甚至還出現敗血症的狀態,情況可說是非常危急;幸好醫生在發現受感染的智齒之後,迅速將其摘除,經過治療,凱特琳的頸部腫脹也逐漸得到緩解。

凱特琳也說,她在病發前都不曾出現不舒服的狀況,也一直保持良好的口腔衛生,在入院前也曾經看過其他醫生跟接受檢查,但都沒有人發現這個致命的感染症從裡到外襲擊著她。

Caitlin Alsop was a healthy 23 year old when she was struck down by a mystery illness that left her in a coma. Doctors admitted they were baffled, but they didn’t give up, eventually finding an unlikely cause - an infected tooth that didn't even hurt. @RodneyLohse7 #TTAdelaide pic.twitter.com/Wjur1pDOCp