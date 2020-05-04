南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

▲南韓非軍事區哨所。（圖／路透社）



記者吳孟臻／統整報導

南韓非軍事區監視哨所3日上午7時41分（台灣時間6時41分）無故遭北韓軍方開槍射擊，哨所牆上留下4枚槍擊痕跡。根據《韓聯社》報導，聯合國軍司令部軍事停戰委員會已派遣特別調查小組，於遭槍擊哨所進行調查。聯合國軍司令部將根據現場調查結果，做出北韓是否違反《919南北軍事協議》的結論。

南韓聯合參謀本部指出，3日早晨江原道鐵原郡非武裝地區中部戰線的監視哨所人員突然聽到槍響，哨所人員隨即調查周邊，於哨所外牆發現四道彈痕及彈頭，彈頭口徑14.5毫米，與北韓哨所部署的14.5毫米口徑高射機槍相符。哨所遭槍擊後，現場指揮官判斷之下，南韓軍方隨即向北韓方向開火示警兩次，一次擊發十多枚子彈。

南韓軍方後續分析北韓意圖，因當時濃霧瀰漫，且事發當時是北韓軍隊交班時間，附近農耕活動也無異狀，認為此事槍擊哨所事件應為北韓軍隊誤擊，並無挑釁意圖。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時，也認為此突發事件應為「意外」。但對於金正恩神隱以及他的健康問題，蓬佩奧則拒絕評論。

南韓國防部事後向北韓發傳真要求道歉，但北韓尚未有進一步回應。《919南北軍事協議》為金正恩及文在寅於2018年9月19日首腦會談後共同簽署，內容包含南北韓雙方停止非武裝地帶、對峙地域的軍事敵對關係，希望藉此消除兩國邊境的戰爭威脅。

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