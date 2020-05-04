醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞！14秒影片瘋傳...網怒爆：真噁心

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor... pic.twitter.com/vVNjbX5cNm — ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020

記者康心禹／綜合報導

非洲迦納喪禮的「黑人抬棺舞」近日爆紅，許多網友將其製作成各種搞笑影片，但如果拿真正的悲劇來開玩笑就不應該了。現在正值新冠肺炎疫情期間，美國竟有醫護人員將寫有「COVID-19」的屍袋扛在肩上，搭配強烈節奏感的音樂跳起抬棺舞（coffin dance），還將影片上傳到抖音（TikTok），引發眾多網友撻伐。

從影片中可以看到，有4名身穿藍衣服的醫護人員將寫著「COVID-19」的屍袋扛在肩膀上，袋中還裝有一具人型軀體，4人配合著節奏感強烈的音樂大跳抬棺舞。該影片疑似遭到網友抨擊後緊急下架，發布者的抖音帳號「joedmarielaboydes」也隨之刪除，不過該影片早已被轉發到推特（Twitter）上。

雖然4名醫護人員全身包得緊緊，但網友根據抖音帳號「joedmarielaboydes」進行肉搜，發現疑似發文者的護理人員，與美國波多黎各Ashford Presbyterian醫院的一名護理師同名。

網友看到影片後紛紛怒批，「愚蠢至級的影片」、「這群人腦袋到底在想什麼」、「必須譴責這個影片」、「這個跟風影片真噁心」。

「黑人抬棺舞」來由早已廣為人知，原是西非國家迦納的葬禮傳統，在迦納人的心目中，葬禮是一生中最隆重的活動，一個成功的葬禮看得出死者生前是否受人喜愛，親朋好友相聚餐宴、在起棺時唱歌跳舞，歡送死者前往更好的去處。



▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。