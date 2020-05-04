川普威脅對中國加稅　埃克森美孚Q1虧損183億...國際油價今跌逾6％

如何做定存股和ETF一直是投資人間最夯的議題，而在無風無浪的情勢下，不論定存股和ETF都是很好的布局，但新冠危機之時，投資人子彈有限，到底要存股好，還是買ETF佳？5/4的《雲端最有錢》節目，邀請到獅公分析師李永年、算利教官楊禮軒、哆啦王張遠一起來討論，給你最透徹的投資方向。