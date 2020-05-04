川普威脅對中國加稅　埃克森美孚Q1虧損183億...國際油價今跌逾6％

▲埃克森美孚（Exxon Mobil）第一季財報表現慘淡。（圖／達志影像／美聯社 ）
記者陳心怡／綜合報導
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重挫全球能源需求，美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）日前發布今年第一季財報，由於油價跌至歷史低點，該公司 Q1 營收年減近 12%，虧損高達6.1億美元（約新台幣183億元）。
受油價暴跌等原因影響，埃克森美孚今年首季虧損6.1億美元，或每股虧損14美分，而該公司去年同期的獲利為23.5億美元，或每股獲利(EPS) 0.55美元。總營收和其他收入則共達561.6億美元，年減 11.7%。
埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）表示，新冠肺炎疫情導致市場供過於求，並對商品價格和利潤率帶來前所未有的壓力，但儘管如此，公司並沒有削減股息的打算，並表示第二季股息將維持每股 0.87 美元。
此外，鑑於這次疫情重挫全球需求，埃克森美孚將今年資本支出從 330 億美元削減 30％，降至 230 億美元左右，同時削減營運支出約 15%。
OPEC+先前訂於本月1日開始減產，然而美國總統川普又再次揚言要對中國加徵新關稅，引發市場擔憂，導致國際原油價格大跌。截至今（4）日下午15：45，西德州中級原油6月交割價下跌6.47%，報每桶18.50美元；布蘭特原油7月交割價則跌1.74％，報每桶25.98美元。