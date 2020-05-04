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防疫零接觸！敏盛採用中華電信多元支付系統　打造智慧醫療ICT數位轉型中心

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▲▼盛弘醫藥集團董事長楊弘仁專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲敏盛集團執行長楊弘仁。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）旗下敏盛醫療集團今（4）日宣布，為保障就醫民眾的防疫安全與支付便利，特別在經國總院與龍潭院區導入中華電信多元支付設備，共同合作推動醫療產業數位化，逐步落實「智慧醫療」以及「職場健康管理」兩大系統，目標打造智慧醫療ICT數位轉型中心，開創數位醫療3.0。

敏盛表示，為避免新型冠狀病毒疫情擴大，導入無現金、不接觸的電子繳費方式對醫療機構而言，是保障就診民眾及院內行政人員避免因接觸而感染的最佳方案，而「中華電信多元支付機」是目前市場上最完整的多元支付設備。

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敏盛指出，中華電信多元支付機整合信用卡及目前市場主流的行動支付工具，包含Apple/Google/SamsungPay、LINE/Hami/台灣Pay、悠遊卡/悠遊付、一卡通、愛金卡、街口支付、PI錢包等皆可在一機完成，不但可有效解決消費人潮造成結帳流程耗時的不便，還可提升整體營業效能。

敏盛集團執行長楊弘仁表示，近年來集團努力進行行業內整併、整合及改造，以布建從保健、預防、檢測、到治療，從養生到養老的完整醫療服務供應鏈，而為引領集團跨入5G世代，這次攜手與電信業龍頭中華電信合作，快速導入電子支付共同抗疫僅是合作的第一步。

楊弘仁指出，未來敏盛集團將以連結各事業體轉化為「大健康產業」的數位服務平台為目標，長期則期許於國內擴大複製成功經驗，以系統輸出模式進軍「大健康產業」的國際市場，因此結合中華電信先進的資通訊能力，以強化產業智能化醫療照護系統，即是敏盛與中華電信合作的主軸。

敏盛說明，近2年來數位轉型議題在台灣醫療業界逐漸發酵，過去醫療照護以醫院為中心，而未來將結合雲端(Cloud)、行動(Mobile)、大數據(BigData)、社群(Social)、人工智慧(AI)及資安防護等資通訊技術，改以患者為主的醫護作業模式，提供創新且有效率之醫療服務。

敏盛強調，未來雙方規劃將以中華電信健康雲為基礎，結合敏盛旗下「竹科員工診所」的營運模式，將進行「職場健康管理平台」與「遠距醫療照護」服務的導入及優化，打造友善且智慧化的醫療服務平台，提供企業職場照護，並同時為醫院患者出院返家後的健康進行把關。

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