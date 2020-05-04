揭金正恩神隱主因！港媒曝：讓川普「疫情+選情」兩頭燒　逼美解除制裁

▲金正恩1日出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日後，1日終於公開露面，而外界對於他的「消失原因」也有諸多揣測。對此港媒分析認為，這只是金正恩「逼美國讓步」的手段，讓美國總統川普「疫情、選情」兩頭燒，藉此解除對北韓的經濟制裁。

北韓官媒2日公開金正恩出席肥料工廠竣工典禮、視察工廠的影像，破除已經死亡的消息。在此之前，川普曾多次公開表示，非常清楚金正恩的狀況，並在白宮防疫簡報上說，「對，我確實清楚知道怎麼了，但現在還不能說，我只希望他沒事。」結果金正恩現身影像曝光後，川普又馬上說，「我很高興看到他回來了，而且看起來不錯！」

港媒《中評網》分析指出，川普實際上非常擔心金正恩在美國大選前會「鬧事」，影響他的連任之路，因此必須一手安撫金正恩，一手營造朝鮮半島的緊張氛圍。

而面對新冠肺炎疫情蔓延，金正恩自然也會把握這個時間點，讓川普「疫情、選情」兩頭燒，先要求川普解除對北韓的經濟制裁，再來談無核化的問題。因此外界認為，北韓在3月4日發射9枚飛彈之後，可能會在用洲際飛彈恐嚇美方。

►金正恩剛現身就傳槍響！北韓被爆：彈襲南韓哨所時「人民軍仍淡定種菜」

►金正恩「復活」開始不安分！韓媒分析：北韓權力高層正鬥得腥風血雨

►金正恩神隱20天引全球關注！ 專家：為東北亞和平「應祝他身體健康」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

