台指期大跌332點　分析師：以區間震盪為主、但無須太過悲觀

▲台指期5月14日走勢。（圖／取自台指期）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（4）日開盤暴跌407點，來到10,947點，但隨後小幅收斂跌勢，將跌幅維持在300點以內，尾盤賣壓湧現小幅拉回後，終場以10615點作收，下跌332點，與現貨相較，逆價差105.48點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，近期還是區間震盪為主，但也無須太過悲觀。

廖恩平表示，先前就已經提過，近期的盤勢都會呈現區間整理，再約接近1萬1000點時壓力越大，且美國總統川普又再度放話將要對中國大陸加課關稅，儼然是再度重啟中美貿易戰，導致美股下挫也連帶影響台股今天開盤走低的情況。

請繼續往下閱讀...

廖恩平說，今天盤中多方有試圖穩住，但12點過後賣壓又再度湧現，因此在尾盤才會出現小幅拉回，不過近期來看台指期還是會傾向區間震盪，但在靠近區間上緣相對的風險也較高，但目前也尚未有出現較明顯的趨勢是要往大跌的情況。

廖恩平也建議投資人，在區間整理期間不要太過追多，那假設本周還要持續出現下壓的話也不必太過悲觀地做空，原則上可以去參考選擇權的最大未平倉量，目前上檔落在1萬1000點是買權的最大未平倉，而下檔的部分約落在萬點，但近期的震盪幅度還不至於這麼大，因為下方支撐在最近也會慢慢墊高。