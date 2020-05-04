感應支付大爆發！　Visa喊推「手機感應收款方案」打造無現金社會

▲Visa在台推出手機感應收款方案，推動數位支付全面普及。（圖／Visa提供）

記者紀佳妘／台北報導

感應支付在台灣市場已非常盛行，單是線下實體商店交易，Visa已有超過7成的交易筆數是使用感應式支付；Visa今（4）日宣布，將推出手機感應收款解決方案（Tap to phone payment solution），加速台灣接受感應支付普及。

所謂的手機感應收款服務，指的是小型和微型商家輕鬆使用智慧型手機接受付款，商家只要於智慧型手機上下載，並啟用收單行指定相應的手機感應收款應用程式，消費者就可以使用卡片感應商家手機進行支付，並無需任何額外的硬體設備。換句話說，全台數百萬賣家未來都能使用新一代的行動裝置接受感應式支付。

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Visa台灣區總經理趙麗芳表示，感應式支付在台灣有著爆炸性的成長，在過去一年從55%增加至70%，手機感應收款解決方案將讓小型商戶更有優勢，提供例如支付便利性、信賴度、消弭現金處理成本等，原本多半為大型商家能享有的益處，作為小型商戶邁向數位轉型的重要進程。

至於手機感應收款方案適用範圍，Visa指出，這項服務包括外送服務、桌邊點餐、展場專櫃及小型和微型商家，如街邊小吃攤、服飾店、個人自營商、專業服務以及面對面銷售等，民眾未來只需將感應卡片、智慧型手機錢包，或具備感應付款功能的智慧型手錶靠近賣家已啟用手機感應支付解決方案的智慧型手機，即可在幾秒鐘內完成付款。

為確保安全交易，商家使用該服務必須透過近距離無線通信（NFC）技術的Android智慧型手機進行感應收款，除了符合EMV晶片交易標準，更透過買方與賣方之間多層資訊安全防護，擁有與傳統終端裝置相同的動態安全性，並經過專門實驗室嚴格的安全評估認證，來確保達到Visa以及支付卡產業安全標準委員會的標準。

Visa強調，賣家需透過收單銀行進行註冊，僅有授權特約商店的手機感應收款裝置才可讀取Visa感應支付卡資料，使每個付款與收款方都能真正信任交易資料的安全性。

此外，目前Visa已在全球9個感應支付高普及率的主要市場，進行16個實地測試計畫，包括加拿大、英國、烏克蘭、土耳其、哥斯大黎加和馬來西亞，而台灣已有多家收單銀行規畫參與該計畫，希望透過此手機感應收款解決方案，配合政府政策推動行動支付，進一步實現無現金社會願景。