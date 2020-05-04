影／存股和ETF該選哪個？財經專家一致這樣說

記者陳心怡／台北報導

台股上週已突破季線，原本看似有機會V型反轉，不過受到美股拖累，台股今日收盤重挫271點，同時也跌破5日均線。面對如此震盪的格局，投資人選股策略和操作方向又應當如何調整？在《雲端最有錢》節目中，財經專家對於股市及操作上給出方向及建議。

「獅公分析師」李永年指出，今年四月份台股回彈到接近「萬一」的位置，今天出現技術性回檔是應該且合理的，不過他表示台股會繼續強勢，最慢在今年11月以前，會站上14500點位置。此外，李永年認為今年台股走勢跟民國79年很像，兩者可以相提並論，民國79年10月到12月跌了三千多點，但後來只花了2個月時間，就又漲了五千多點回去，所以這種情況在今年也很有可能再度發生。

另外，如何做定存股和ETF（指數股票型基金）一直是投資人之間最夯的議題，不論定存股和ETF都是很好的布局標的，但疫情危機之時，投資人子彈有限，到底要存股好，還是買ETF佳？對此，李永年和「算利教官」楊禮軒都認為對於股市新鮮人而言，買ETF較為合適，李永年表示，許多新進投資人不懂存股意義，沒有耐心久抱，只要跌一些或漲多就急著賣掉，另一方面個股的挑選也較有難度。

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假如投資人還是想挑個股存股，楊禮軒建議挑選選本益比20倍以下，殖利率5%以上的個股，同時也要留意營業利益率是否有成長。