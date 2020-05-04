邁向5G！中磊攜手印度電信公司Airtel　發表全球首座虛擬化TDD小型基地台

▲左起為中磊董事長王伯元、中磊總經理王煒。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（4）日與印度最大整合電信公司Bharti Airtel，共同發表全球首座虛擬化TDD小型基地台，該款虛擬化TDD小型基地台由Airtel與中磊聯手打造，為雲端無線網路連線提供隨插即用的便利性，大幅優化使用效能。

虛擬化TDD小型基地台透過Split Option 2技術，分布單元DU（Distributed Unit）運用各式寬頻連線作為回程網路（backhaul）連接至雲端無線網路，不僅大幅提升協作穩定性、更加速異質網路實現，採用開放、分散及獨立的無線接取網路架構，協助Airtel電信快速由4G升級邁向5G之路。

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Airtel技術長Randeep Sekhon表示，Airtel心繫客戶，透過產品與服務為用戶挹注生活價值。虛擬化TDD小型基地台的問世可強化室內網路連結，並確保用戶享有最佳化室內連網體驗，這次與中磊共創技術革新，期望透過雙方密切合作，建構未來網路新藍圖。

中磊電子總經理王煒表示，中磊長期挹注研發資源，致力於發展次世代電信服務創新解決方案，這次透過雙方合作，中磊期望與Airtel持續技術創新，朝革命性突破之路邁進，共同實現次世代行動網路，攜手開啟電信服務新紀元。