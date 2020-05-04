　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

群電首季本業獲利再創同期新高　第2季筆電電源產能滿載

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲智慧家庭、電競產品迎出貨旺季，群電Q3可望創單季新高。（圖／群電官網）

▲群電大樓。（圖／群電官網）

記者姚惠茹／台北報導

群光電能（6412）今（4）日舉行法人說明會公布財報，首季合併營收67.09億元，年減7.2%，受惠於較佳的產品組合；毛利率達15.2%，年增0.9個百分點；營業利益率為5.3%，年增1.2個百分點；合併營業淨利達3.56億元，年增19.4%，再創同期新高；歸屬於母公司業主稅後淨利1.34億元，每股稅後純益（EPS）0.35元。
 
群光電能同時公布4月份自結合併營收達32.21億元，較去年同期成長23.2%，續創同期歷史新高；累計今年前4月自結合併營收達99.31億元，較去年同期成長0.9%。
 
群光電能總經理曾國華表示，雖然新冠肺炎影響第1季產出，但公司的高值產品包括伺服器、智慧家庭及電競筆電電源營收優於去年，推升本業獲利逆勢再創同期新高。

曾國華指出，近期全球遠距上班及教學的需求大增，公司從3月開始就感受到明顯的筆電電源大單湧入，預計第2季相關產能將呈現滿載，營收可望較上季成長約4成。
 
法人指出，雖然新冠肺炎增加下半年全球經濟的不確定性，但也帶動「零接觸經濟」的商機，其中工作及教育的新模式，可望帶動遠距及視訊終端設備的多元需求，包括筆電及帶螢幕的智慧音箱都有機會受惠。

請繼續往下閱讀...

此外，未來雲端應用將更為蓬勃發展，伺服器等基礎設施需求也將大幅提升，法人估計群光電能的伺服器、智慧家庭以及筆電相關產品占公司營收近7成，有機會持續受益。

ET快訊
快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油
麥當勞買1送1！除了三大夯品…加碼「薯餅」也有
張曼玉55歲崩壞照流出！　網一看氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

防疫零接觸！敏盛採用中華電信多元支付系統　打造智慧醫療ICT數位轉型中心

感應支付大爆發！　Visa喊推「手機感應收款方案」打造無現金社會

台指期大跌332點　分析師：以區間震盪為主、但無須太過悲觀

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

邁向5G！中磊攜手印度電信公司Airtel　發表全球首座虛擬化TDD小型基地台

搶攻交通、零售場域應用　元太攜手群創開發28吋全彩電子紙看板

群電首季本業獲利再創同期新高　第2季筆電電源產能滿載

軟銀淨虧損上調20％！　預計虧損將破2500億元

快訊／中油加油站程式系統當機　捷利卡交易暫時中斷

勞工貸款10萬元第二波銀行名單公布　上路首日洽詢件數5.11萬

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

防疫零接觸！敏盛採用中華電信多元支付系統　打造智慧醫療ICT數位轉型中心

感應支付大爆發！　Visa喊推「手機感應收款方案」打造無現金社會

台指期大跌332點　分析師：以區間震盪為主、但無須太過悲觀

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

邁向5G！中磊攜手印度電信公司Airtel　發表全球首座虛擬化TDD小型基地台

搶攻交通、零售場域應用　元太攜手群創開發28吋全彩電子紙看板

群電首季本業獲利再創同期新高　第2季筆電電源產能滿載

軟銀淨虧損上調20％！　預計虧損將破2500億元

快訊／中油加油站程式系統當機　捷利卡交易暫時中斷

勞工貸款10萬元第二波銀行名單公布　上路首日洽詢件數5.11萬

金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口…對話截圖曝噁心謊言！

輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

日本2度示警不得在沖之鳥水域捕魚　國防部：已派軍艦護漁！

坐擁不動產非萬能！想以房買房　專家曝：銀行放款有前提

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

女兒婚後住娘家可以嗎？龍劭華怕被說「靠北靠母」　陳璇伸手堵嘴：少說一點！

快訊／北宜紅牌重機過彎自撞護欄　噴飛2米深邊坡骨折

努力ㄍㄧㄥ棒式　喵星人「塞乃必殺技」害奴才瞬間軟掉

小薰進醫美「事後正面照」曝！　關濾鏡「素顏0修圖」31歲真面目現形

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

財經熱門新聞

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

快訊／中油加油站程式系統當機　捷利卡交易暫時中斷

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

新版酷碰券擬發500元紙本抵用券　超商、電商和外送平台也能用

台股早盤重挫逾300點！台積電跌破300元　指數失守10700點

救命錢來了！沈榮津：疫情薪資補貼已發26億元

超狂帳戶APP　社交分帳超前部署

北富銀爆紓困貸款收8萬手續費　金管會喊查

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

每月上千人參觀的宜蘭博士鴨　紓困到手強化員工訓練

即／大樂透8.3億開獎　今年最高獎金來了

勞退新制基金Q1慘虧2823億元　勞工退休帳戶平均倒貼2萬3992元！

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

更多熱門

相關新聞

群光電能3月營收27.55億元　筆電需求推升第2季產能

群光電能3月營收27.55億元　筆電需求推升第2季產能

群光電能（6412）今（6）日公布3月自行結算合併營收為27.55億元，較上月增加82.2%，與去年同期成長2.2%，創歷年同期新高紀錄；首季合併營業額67.10億元，年減7.2%，優於市場預期。

新冠肺炎疫情致復工率不高　群電2月合併營收年減22.3%

新冠肺炎疫情致復工率不高　群電2月合併營收年減22.3%

群電配發現金股利3.2元　殖利率達5.3%

群電配發現金股利3.2元　殖利率達5.3%

群電第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

群電第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

群電董事會通過配發股利2元

群電董事會通過配發股利2元

關鍵字：

群電筆電電源

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面