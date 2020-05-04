群電首季本業獲利再創同期新高　第2季筆電電源產能滿載

▲群電大樓。（圖／群電官網）

記者姚惠茹／台北報導

群光電能（6412）今（4）日舉行法人說明會公布財報，首季合併營收67.09億元，年減7.2%，受惠於較佳的產品組合；毛利率達15.2%，年增0.9個百分點；營業利益率為5.3%，年增1.2個百分點；合併營業淨利達3.56億元，年增19.4%，再創同期新高；歸屬於母公司業主稅後淨利1.34億元，每股稅後純益（EPS）0.35元。



群光電能同時公布4月份自結合併營收達32.21億元，較去年同期成長23.2%，續創同期歷史新高；累計今年前4月自結合併營收達99.31億元，較去年同期成長0.9%。



群光電能總經理曾國華表示，雖然新冠肺炎影響第1季產出，但公司的高值產品包括伺服器、智慧家庭及電競筆電電源營收優於去年，推升本業獲利逆勢再創同期新高。

曾國華指出，近期全球遠距上班及教學的需求大增，公司從3月開始就感受到明顯的筆電電源大單湧入，預計第2季相關產能將呈現滿載，營收可望較上季成長約4成。



法人指出，雖然新冠肺炎增加下半年全球經濟的不確定性，但也帶動「零接觸經濟」的商機，其中工作及教育的新模式，可望帶動遠距及視訊終端設備的多元需求，包括筆電及帶螢幕的智慧音箱都有機會受惠。

請繼續往下閱讀...

此外，未來雲端應用將更為蓬勃發展，伺服器等基礎設施需求也將大幅提升，法人估計群光電能的伺服器、智慧家庭以及筆電相關產品占公司營收近7成，有機會持續受益。