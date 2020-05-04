柯文哲批「0確診」戰略不對　陳時中不對號入座：不是在說我啦

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北市長柯文哲在3日播出的專訪節目指出，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，強調爽一下就好，再來要務實思考。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日被問及此事回應，「應該不是說我啦」，他講過很多次沒有追求零確診。

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陳時中表示，講過很多次，防疫是追求個人防線建立起來，切斷相關傳播鏈，也把醫療量能準備好，國際合作部分看看有沒有新藥、疫苗，強調他沒有追求零確診，「柯市長應該不是在講我啦，因為很多人這樣講」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

柯文哲接受TVBS《看板人物》人物專訪談論北市防疫作為及對疫情的想法。他表示，在一個程度的控制之下，要在感染與社會經濟取得平衡，大陸也是解封，因為再封下去經濟會崩盤，所以台灣要有一個概念是，「我們允許一個程度的感染」，政治人物有政治人物的考量，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，要想說可忍受的感染是多少，「在經濟發展跟得病之間要取一個平衡」。

「要開始思考，從此如何與敵人共存。」柯文哲表示，坦白講，即使疫苗出現了，一個疫苗多少錢、怎麼打？不是那麼容易，所以政治還是要務實，「如果真的要追求零確診，把經濟緊縮⋯」他說，酒店跟舞廳要關多久？除非要把這個產業消滅，終究要在感染跟經濟發展妥協。

主持人方念華詢問，是否意味不要擁抱目前台灣所得到掌聲與光環？柯文哲說，「有時候開玩笑說爽一下就好，意思就是說，我們已經證明了我們很厲害，再來要務實開始思考說，再下來？2個月，ok沒問題，那如果18個月？真的要這樣18個月？那經濟能不能做有效調整？」所以還是那句話，政治要務實。