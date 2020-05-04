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印度男未戴口罩嗆警　「我爸是部長」下場療癒反轉

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印度警察（圖／路透）

▲印度警察在新冠肺炎封城期間辛苦執勤。（示意圖，與本文無關／路透）

記者吳孟臻／綜合外電報導

因應新冠肺炎疫情，印度政府規定，人民出門都必須配戴口罩。4月30日，有名男子因為沒有戴口罩被警察攔下，兩人在街頭發生衝突，期間男子以「部長之子」身分威脅警察。以為搬出救星的他卻被父親狠狠教訓一頓，父親帶著他上警局道歉，並命令他清掃馬路以示懲戒！

男子里普達曼（Ripudaman）因為沒有配戴口罩被警察盤查，在雙方發生爭執期間，里普達曼亮出父親印度中央邦前部長托馬爾（Pradhmun Singh Tomar）的名號，以威脅的口吻企圖讓警察知難而退。

托馬爾收到消息趕到現場，連忙付清100盧比的罰金，更要求兒子必須跟著市府工人清潔道路1小時當作懲罰。托馬爾解釋，兒子因為封城從美國回來，那天他帶著小狗剛從獸醫院返家，騎車時他沒辦法戴口罩。同時也承認兒子的不當行為，「他不該有這種錯誤的行為，我帶他到警局為他自己的所作所為向警方道歉。他們日夜為了保護人民而工作，我們每個人都該對警察保有尊敬的態度！」

隔日，里普達曼果然在馬路上做環境清潔。「我向警方道歉，我保證不會再犯，未來也會謹記法律的規範。」里普達曼說道。然而托馬爾大義滅親的行為，也被認為與他的政治生命設想有關，國會員工認為托馬爾是想透過這個機會來獲得政治名望。

►即日起，我退出老化黨。

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