A股17家券商第一季獲利腰斬！整體自營收入下滑43%

▲A股第一季度波動大，券商獲利大減，甚至出現虧損。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

受到疫情及外圍股市暴跌雙重影響，A股第一季度出現大幅波動，大陸券商第一季度整體自營收入同比下滑43%，許多券商自營業務嚴重受挫，甚至出現虧損，導致第一季度淨利潤大幅下滑。

根據《券商中國》報導，A股37家上市券商中，指有8家券商自營收入同比增加，29家券商自營收入同比下滑。其中，多達17家券商自營業務收入下滑幅度超過50%，10家下滑超過80%，財通證券自營業務甚至出現虧損。

從大型券商來看，自營收入分化顯著，其中，國泰君安、海通證券和廣發證券第一季度自營遭遇滑鐵盧；中信證券、華泰證券、中信建投證券和中國銀河等自營逆勢增長，使得第一季度的業績表現亮眼。

整體來看，2020年第一季度券商全行業的證券投資收益為291.92億元，去年第一季度為514.05億元，同比大幅下滑43.21%%，自營收入在券商總營收中佔比下降至30%以內，被代理買賣證券業務，即傳統的經紀業務收入反超。

據《券商中國》統計，37家上市券商中，僅有8家券商自營收入同比增加，29家券商自營收入同比下滑。其中，多達17家券商自營業務收入下滑幅度超過50%，出現腰斬；10家下滑超過80%，財通證券的自營業務甚至出現虧損。

不過，也有券商自營異軍突起，紅塔證券逆勢大增139.07%，自營收入達到9億元，使得其第一季度歸母淨利潤增長135.77%至4.84億元。