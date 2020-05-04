勞工貸款10萬元第二波銀行名單公布　上路首日洽詢件數5.11萬

▲勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部在上周公告「勞工紓困貸款方案」，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，只需要有投勞保或提出工作證明期可申請，上周4月30日已上路的21家承辦銀行外，今（4）日勞動部再公布另外13家銀行接受申請。

勞動部指出，上周開辦首日就接獲各銀行傳出忙到不行的消息，在銀行9點一開門就湧進不少民眾搶辦，短短一個上午就累計2萬6946件申請件數，而根據最新資料顯示，上周首日整天下來申辦人數臨櫃收件量達1萬5758件，線上洽詢件數3萬5416件，共5萬1174件。

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另外，面對民眾如此踴躍的情況，是否會再加碼？勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，目前紓困相關政策都是滾動式檢討，目前才剛上路未來會視情況調整，但由於這項貸款條件相對寬鬆，因此也有預期到民眾的踴躍。

勞動部表示，今天將再開放第二波共13家銀行接受申請，分別為上海商業儲蓄銀行、新光商業銀行、陽信商業銀行、遠東國際商業銀行、聯邦商業銀行、玉山商業銀行、凱基商業銀行、安泰銀行、台中商業銀行、京城銀行、永豐銀行、淡水一信、星展銀行等共21家。若是再加上第一波銀行，總計共有34家銀行接收申請。

申請辦法為，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。