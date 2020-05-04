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台股收盤重挫271點！蘋概三王齊跌逾3%　指數收10720點

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（4）日開低之後疾速下殺，早盤一度重挫334點、跌破10700點，但隨後則小幅收斂跌勢，將跌點維持在300點之內，終場收在10720點、下跌271點或2.47%，成交量1896.23億元。

指標股中，台積電（2330）以295元作收、下跌3.12%；鴻海（2317）收在74.5元、下跌3.25%；股王大立光（3008）收3875元、下跌5.72%；聯發科（2454）收在399.5元、下跌3.73%。

請繼續往下閱讀...

其它權值股如台塑四寶、金控雙雄，跌幅在2.73~4.08%之間。

類股指數一片慘綠，僅生醫一項類股指數逆勢走高、大漲2.4%。

針對台股今日走勢，國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，台股重挫原因一是遇到美股大跌，再加上台股短線碰到年線反壓；年線目前呈下彎、新台幣處於貶值，都讓台股在今天受影響大幅拉回。

展望後市，簡伯儀表示，短線上先觀察美國股市是否持穩，再加上留意台股指數在10日均線到月線這附近是否有守，現階段不用過於恐慌。

而在選股操作部分，簡伯儀指出，因這波大盤從低檔反彈已上漲2000多點，若手中持股沒有站到季線之上，就算是表現比較弱勢，可以先行做減碼；至於短線看好題材，則可留意疫苗、口罩等相關概念股，或是內需題材如營建、食品股。

在電子股部分，可以從財報觀察起，若第一季季報表現不錯，YoY或QoQ是正成長，則可先行卡位布局。

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