施振榮發起「灣聲樂團母親節網路直播音樂會」　看好帶動筆電、螢幕需求大增

▲宏碁創辦人、灣聲樂團後援會會長施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮今（4）日宣布，做為灣聲樂團後援會會長，發起灣聲樂團舉辦「灣聲樂團女人心事－母親節網路直播音樂會」，以網路直播的方式用音樂來感恩母親節，並為為藝文演出開啟新出路，同時看好論壇、音樂會、記者會改線上模式，可望帶動筆電、螢幕需求大增。

施振榮表示，為防堵新冠肺炎疫情擴散，近期許多藝文演出都宣布取消，也讓藝文團體陷入營運困境，灣聲樂團審慎評估後也忍痛取消5、6月的誠品表演廳音樂會，因此發起灣聲樂團在母親節舉辦網路直播音樂會，突破安全距離的限制，讓樂迷透過網路欣賞母親節歌曲。

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施振榮指出，受到疫情的影響，目前幾乎透過視訊來開會，但是因為減少交通時間，所以工作效率比以前還高，因此如何利用視訊來工作會變成未來重要的模式，而科技業者則要思考怎麼從情境、便利性、降低成本的角度優化軟硬體，因為在家工作、學習已經成為全球趨勢。

施振榮分享，尤其是現在全球論壇、記者會、音樂會都改為線上直播的模式，目前的工具都是筆電，但是為了高清解析度，甚至會外接大的螢幕，並提到最近筆電賣得很多，甚至帶動消費者多買一個螢幕，並提到宏碁與美國合作的75歲以上使用的樂齡平板視訊服務就成長超過一倍以上。

灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝表示，在這個特別的日子，灣聲的音樂家們要用最美的音樂和全天下的母親一起度過，也用最強而有力的音樂和台灣每一個人度過疫情，因此演出曲目許多都是大家耳熟能詳與母親有關的樂曲，十分令人感動，還特別邀請藝人澎恰恰為大家導聆。



對於參與母親節音樂會，澎恰恰表示，今年是第4年和灣聲樂團一起度過母親節，以前都是現場音樂會，今年是第一次參與線上的直播音樂會，有點緊張是因為就像以前的電視直播一樣不能NG，但還是希望可以精準的把音樂分享出去，希望用音樂和各位好朋友一起過節並對抗疫情。



對於目前台灣的疫情因指揮中心控制得宜，施振榮表示，全球疫情尚在擴散之際，台灣防疫成績有目共睹，也希望藉由這場因音樂會，感謝所有醫護及防疫工作者，包括全台醫護人員、防疫指揮中心、疫調人員、縣市政府、里長、藥師、口罩國家隊等等，一同努力守護台灣並照顧國人健康。



施振榮指出，音樂會將特別演奏由李哲藝老師與他的自由作家好友Xcott Woo一起創作的這首《心向天明 Towards Dawn》，向所有的防疫人員表達謝意，目前《心向天明 Towards Dawn》已有灣聲樂團與跨國音樂家攜手合作的演奏版，並進一步推出演唱版，要獻給第一線的醫護及防疫英雄們。