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金正恩復出很忙　表揚講師「愛國」拼經濟：貫徹戰鬥意志

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▲▼金正恩參與磷肥料工廠剪綵典禮。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩參與磷肥料工廠剪綵典禮。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓領導人金正恩出席磷肥料工廠剪綵後仍埋頭政務，親自表揚身處革命前線的宣傳講師。是繼勞動節公開露臉後，北韓官媒首度更新的動態。

北韓黨媒《勞動新聞》報導，金正恩親自表揚前線的宣傳講師，包括南浦市黨學校講師、陽德郡革命聖地考察宿營所工作人員、成川郡礦場工人等。金正恩感謝革命聖地考察宿營所的講師李善花（이선화，音譯）努力準備100多份名言講解資料，為黨的基層宣傳上衝鋒陷陣，引導其他勞動者實踐黨的基本政策、成為黨國的楷模。

而南浦市黨校的講師崔鉉日（최현일，音譯）本身具有優良的政治資質，實踐思想教育有方，立志成為大眾前的講師。

《韓聯社》指出，北韓當局去年在勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議上，提出「正面突破」之新路線，以宣傳講師為革命先鋒，貫徹北韓居民的思想教育。

順川磷肥料工廠的完工照2日陸續公開後，《勞動新聞》也特別在今（4）日報紙第一面刊登「接獲順川磷肥料工廠竣工之消息」為題的報導，將磷肥料工廠的完工定義為敲響正面突破戰的首勝戰鼓，以此鼓勵石化業、煉鐵業、農業等為振興國家經濟努力。

金正恩的現身打破了外界各種謠言，而順川磷肥料工廠的完工，預計可成為日後振興經濟的重要里程碑。

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