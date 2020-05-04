美駐聯合國使團發文暗示「挺台入聯」！　 中國不滿：傷害14億人民的感情

▲美駐聯代表團酸聯合國。（圖／翻攝自推特／@USUN）



文／中央社

美國駐聯合國常任代表團1日在推特發文挺台並說，禁止台灣踏入聯合國不僅侮辱令人引以為傲的台灣人民，也有辱聯合國的原則，中國再度重申一中原則，並抨擊美國此舉干涉內政。

美國駐聯合國常任代表團（U.S. Mission to the UN）1日在推特發文指出，讓所有聲音發聲是聯合國創建的目的，這是一個歡迎多元觀點與思維的論壇，「禁止#台灣踏入聯合國場域，不僅侮辱令人引以為傲的台灣人民，也有辱聯合國的原則。#推文挺台灣。」

.@UN was founded to serve as a venue for all voices, a forum that welcomes a diversity of views & perspectives, & promotes human freedom. Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles. #TweetForTaiwan — U.S. Mission to the UN (@USUN) May 1, 2020

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）也轉發這則推文。

此外，美國駐聯合國常任代表團近來另轉推美國國務院國際組織事務局的一系列推文，彰顯台灣對抗新冠肺炎疾病的成就，讚揚台灣是因應疫情的世界榜樣。

中國駐聯合國常任代表團於官網發表措辭強烈聲明，抨擊「美國常駐團發佈推文，公然為台灣地區參與聯合國說項」，並說美國此舉觸及4個嚴重：「嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情。」

儘管如此，美國駐聯合國常任代表團的挺台推文，仍獲得來自世界各地網友的支持：「台灣將會像太陽升起，中國對台灣沒有統治權」、「#推文挺台灣聯合國新增民主3國：1.台灣，2.西藏，3.香港」，也有網友貼華航更名為Taiwan（Not Part of China）Airlines的哏圖，並說「超愛這個名」等。

.@iingwen, the contrast with the #PRC is striking. China's response to the outbreak of #COVID19 has been to hide the facts, muzzle its scientists, and censor discussion. #Taiwan's response has been and continues to be a model for the world. #TweetforTaiwan #TaiwanModel https://t.co/KADqwnLsrr — IO Bureau @ State (@State_IO) May 1, 2020

世界衛生大會（WHA）將在5月舉行，美國國務院及駐聯合國代表團近日在推特發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動，美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）等國務院官員紛紛大力轉推相關主題標籤。

而美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）則於4月23日發動連署，要求美國國會調查中國隱匿疫情、支持台灣加入世衛組織，並將重要醫療製造業移回美國。

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