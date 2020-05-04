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姚人多辭海基會秘書長　自爆22個月心聲「台商一開始把我當魔王！」

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▲▼ 2019大陸台商春節聯誼酒會,章小月,陳明通,姚人多。（圖／記者湯興漢攝）

▲姚人多去年參加台商聯誼活動，受到許多台商歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長姚人多3日向董事長張小月口頭請辭，並於今早遞出辭呈，未來將回到清大教書。姚人多也在臉書訴說海基會任職1年10個月的心聲，他說，上任之初，很多台商不願意跟他見面，認為他是「大魔王」，但自己「做得比別人多、喝得也比別人多」，逐漸被接受，也恢復了政府與台商間的關係。

姚人多在臉書貼文中表示，他知道自己上任之初，許多人對他的到任抱持很大的問號，很多台商朋友一開始不願意跟他見面，以為他是「大魔王」之類的人，不過，隨著共事、見面的次數變多，也慢慢被接受，「我沒有忘記總統在我上任之初對我的叮嚀，她告訴我，要好好照顧台商。這兩年來，這句話一直在我腦袋裡面，所以我做得比別人多（喝的也比別人多），原先不願意參加活動的會長們現在都願意回來了，政府跟台商之間的關係，也逐漸恢復。海基會是台商的娘家，我希望過去這一段時間，我有做到這句話。」

▼去年春節台商聯誼活動，出席人數明顯成長。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 2019大陸台商春節聯誼酒會,章小月,陳明通,姚人多。（圖／記者湯興漢攝）

姚人多提到，他也要感謝所有的同仁，記得剛來的時候，同仁在電梯口，只要看到他在電梯裡面，沒有一個人敢進來，「我告訴大家，我很不喜歡那種層級分明的感覺。經過一年多，現在，電梯門打開，你們不只會走進來，還會跟我閒聊，我不敢說這是我的成功，不過，至少這是我想要看到的海基會。」

姚人多說，新冠疫情爆發以來，會內上上下下忙到天翻地覆，1月23日武漢封城以來，會裡面第一線接電話的同仁，就開始了承擔抱怨、訴苦、指責的日子，除夕那個晚上，第一線的同仁仍然值班，「他們沒時間吃年夜飯，陪伴他們度過農曆新年的，除了家人之外，還有一通又一通來自湖北國人的電話。大家的辛苦我都知道。我記得我跟我的秘書要了第一線值班同仁的手機，除夕夜的時候特別打給他們說謝謝。我一輩子都會記得，他們接到我電話時，語氣上展露的驚訝與錯愕，他們不相信會接到我的電話。」

姚人多還說，他也要特別謝謝新冠肺炎專案小組的所有成員。那一個又一個熬夜整理名單的夜晚，大家一起工作，一起為政府交給他們的任務而努力，這是他擔任秘書長以來最難忘的一刻，「類包機的計畫啟動之後，我們負責訂位的工作。在八樓會議室，我們成立了專案辦公室，接電話的手從來都沒有放下來過，所有被指派任務的同仁，齊心協力，使命必達。我坐在那裡，看著各位，心中充滿了驕傲。我們是一個團隊，而且是一個有戰力的團隊。」

▼台商為滯留湖北的血友病童送藥，姚人多當時特別發文感謝。（圖／姚人多臉書）

▲▼ 姚人多在臉書PO出照片說，武漢台商的有血友病小朋友的媽媽（圖中）已經拿到從台灣送過去的藥了。（圖／姚人多臉書）

姚人多還提到，當然，海基會的工作不只是協處滯留湖北國人跟台商，它還包括服務青年學子、陸配、文書驗證、文教旅遊、兩岸情勢分析，「無論如何，無論你們是在什麼工作崗位，千言萬語還是只有那句話，我以你們為榮。我還有許多做不好，做不夠，沒做好的地方，在這裡我一併向大家致歉。」

姚人多說，天下沒有不散的筵席，the fat lady is singing，儘管再怎麼捨不得會內同仁和台商朋友，學校的規定就是規定，「我要離職的事，我不知道如何跟各位開口。所以，只能選擇用這種方式讓大家知道。」

姚人多還說，擔任公職是他人生的意外插曲，認識他的人都知道，他是一個不喜歡受拘束、愛好自由、甚至離經叛道、我行我素的人，「離開政府之後，我再也不用擔心手機電腦被駭，狗仔窺探隱私，我再也不用擔心說錯話，引發爭議。我只是回到我人生原來的軌道。沒什麼好可惜的，也沒什麼好貪戀的，因為，我知道過去這四年我努力過，也堅持過了，這樣就夠了。」

▼海基會董事長張小月。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼海基會董事長張小月。（圖／記者陳政錄攝）

至於未來回學校後要做什麼？姚人多表示，他常常開玩笑的說，他現在可能是全台灣認識最多台商的社會學家，這是一個機緣，也是一份責任，「我有一個雄心壯志，我要幫我那些台商朋友們寫一本書，把他們辛苦奮鬥、猶豫徬徨、左右為難、在夾縫中努力活下來的故事，透過社會學的角度寫給全世界的人看。兄弟是一輩子的事，至少我是這樣認為。」

最後，姚人多引用了他最喜歡的英國歷史學家E. P Thompson書中的一段話做為結束，「不管兩岸局勢未來會如何變化，不管外在世界加諸於他們身上有多少標籤與偏見，『但是，是他們走過了那段社會紛擾的巨變歲月，而不是我們，他們的期盼和願景就他們的經驗而言是有根有據的。』兄弟們，我會把你們的故事寫出來的，等我。」

▼姚人多結束海基會的工作後，將返回清大教書。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 2019大陸台商春節聯誼酒會,章小月,陳明通,姚人多。（圖／記者湯興漢攝）

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