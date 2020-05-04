日本緊急事態將延至31日　諮詢委員會贊同

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本政府有意將目前全境實施的「緊急事態宣言」，從6日延長到31日止，今天上午向由專家組成的諮詢委員會提出諮詢，專家們認為以全境為對象及延長到31日作法妥當，表示贊同。

配合「緊急事態宣言」將延長，日本政府有意修正「基本因應方針」，基於「特定警戒都道府縣與其他縣的疫情狀況不同」，包括東京都及大阪府在內的13個「特定警戒都道府縣」，將維持與現行相同的行動限制，但另外34縣只要能徹底採取避免出現「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）情況的「新生活方式」，就可放寬部分限制。

日本放送協會（NHK）報導，有關基本因應方針修正，日本政府今天也向諮詢委員會提出諮詢，目前方向是不增加「特定警戒都道府縣」數量，仍維持13個，且這13都道府縣將維持現行防疫作法到月底，至於其他34縣則基於各地實際狀況，盡量在防疫及經濟活動2方面求取平衡。

日本政府下午將向眾議院及參議院的議院運營委員會提出報告並備質詢，之後在傍晚舉行的對策本部會議上正式決定延長「緊急事態宣言」。

日本首相安倍晉三晚間將舉行記者會說明延長理由，並再度向日本民眾呼籲配合防疫。

日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，安倍一日表示，6日就要屆滿的「緊急事態宣言」將以全境為對象，以延長約一個月進行相關協調，並於4日正式做出決定。