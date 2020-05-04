申請商標「快軌機制」上路　費用最高省二成

▲經濟部智慧局引進申請商標的「快軌機制」，最高還可節省二成費用。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

去年我國商標註冊申請量創下歷年新高，經濟部智慧局今（4）日表示，已引進申請商標的「快軌機制」，只要符合電子申請等「五項條件」，即可成為「快軌案」，將比一般案件提早2個月進入審查，最高還可節省二成費用。

根據統計資料，去年商標註冊申請案件數超過8.6萬件，達11萬類以上，從申請到收到審查通知平均需要5至5.5個月，審查時程影響業者進入市場的規劃，也造成審查人力沉重負擔。

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▲經濟部智慧局長洪淑敏（圖右）。（圖／記者林淑慧攝）

智慧局官員指出，「快軌機制」自5月1日起試行，申請時若符合「電子申請」、「線上繳費」、「指定商品服務全為電子申請系統參考名稱」、「一般平面商標」及「有代理人需附委任狀」等「五項條件」，將自動轉為「快軌案」，無須另外提出書面聲明或註記，一個月後商標檢索系統將自動註記為「快軌案」和一般案區別。

現行「電子申請」設有規費減免優惠，搭配「指定電子申請系統參考名稱為商品服務項目」，將使「快軌案」的基本規費由3,000元下降至2,400元，減幅達二成。

另外，需留意的是，因商標審查採「先申請先註冊」原則，雖然「快軌案」比一般案件較快進入審查階段，若申請相同或近似商標，仍以取得較早申請日的案件為審核依據，還是可能排除較晚申請「快軌案」的註冊。