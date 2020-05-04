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行動病毒！日女「確診1hr後」硬要搭長途巴士回東京　不甩居家隔離被罵爆

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▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲該名女子得知確診後，竟搭上高速巴士返回東京。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本一名在東京工作的20多歲女性日前趁著黃金週假期返回山梨縣老家，但因出現味覺與嗅覺異常症狀，因此在1日接受採檢，2日採檢結果出爐呈陽性。然而該女卻在得知確診後，硬是搭乘高速巴士返回東京租屋處，並欺騙縣政府的工作人員自己在確診前就已經返回東京，不過該女的謊言隨即被友人揭穿，並引發輿論撻伐。

綜合日媒報導，這名女子4月29日從東京返回山梨縣老家，但因出現味覺與嗅覺異常，因此在1日前往保健所進行採檢。雖然當時採檢結果尚未出爐，但保健所為了避免傳染風險，已事前要求該名女子暫時進行居家隔離。

採檢結果2日出爐，確定為陽性，保健所隨即在當天上午9時通知該女採檢結果，並要求繼續在家隔離，沒想到該女竟告訴保健所工作人員，自己已經在1日晚間搭乘高速巴士返回東京了。然而事實上，該女當時才正準備要搭上返回新宿的巴士，等於是在知道自己確診後，不甩政府的要求，硬要搭乘大眾交通工具在外移動。

山梨縣政府2日曾公布該案例，並按照該女說法，將其傳播史註記為「在得知確診前返回東京住處」，不過隨即遭到該女一名女性友人揭穿，山梨縣政府因此在3日重新修正說法。消息一出後，這名女子的自私行徑也引發輿論撻伐。

另一方面，有一名曾與該女有過密切接觸的20多歲山梨縣男性也在3日確診感染新冠肺炎，而該女所搭乘的高速巴士已在2日完成全面消毒作業。

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